MP में पुलिसकर्मी गुर्गों से करवा रहा था अवैध वसूली, लोगों को हुआ शक, ऐसे सामने आया झूठ का 'खेल'

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। जिले के श्योपुर-कोटा इंटरस्टेट हाईवे पर बीती रात ट्रैफिक थाने में पदस्थ एक आरक्षक द्वारा अपने गुर्गों के साथ मिलकर गुजरते वाहनों से अवैध वसूली करने का मामला उजागर हुआ है। बताया गया है कि आरक्षक केशव रावत देर रात अपने छह-सात गुर्गों के साथ बोलेरो गाड़ी में घूमकर वाहन चालकों से पैसे वसूल रहा था। इस पूरे प्रकरण का भंडाफोड़ तब हुआ जब ग्रामीणों ने एक ट्रैक्टर चालक से की गई वसूली के बाद संदिग्ध बोलेरो का पीछा किया और शहर में आकर एक युवक को पकड़ लिया। गैंग के इस युवक ने खुद को भी पुलिसकर्मी बताया, लेकिन जब लोगों ने सख्ती से पूछताछ की तो मामला पूरी तरह खुल गया।

इसके बाद ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में ट्रैफिक प्रभारी संजय राजपूत ने आरक्षक केशव रावत की संलिप्तता को स्वीकारा है। उन्होंने कहा कि आरक्षक की करतूत के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया गया है। यह गिरोह पिछले कई दिनों से श्योपुर-कोटा हाईवे पर रात के समय सक्रिय था। बोलेरो में सवार ये युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर वाहन चालकों को रोकते थे और कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे रुपये वसूलते थे।

इनके निशाने पर मुख्य रूप से राजस्थान से मध्यप्रदेश की ओर आने-जाने वाले ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली और दूसरे वाहन रहते थे। ये लोग हाईवे पर वाहनों को रोककर फर्जी चालान या कागज जांच के नाम पर रुपये मांगते थे। शुक्रवार की देर रात यह गिरोह प्रेमसर के बीच के क्षेत्र में सक्रिय था। एक ट्रैक्टर-ट्राली चालक जब वहां से गुजर रहा था तो बोलेरो सवार युवकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने खुद को ट्रैफिक पुलिसकर्मी बताते हुए कार्रवाई की धमकी दी और कहा कि ट्रैक्टर में ओवरलोडिंग और नंबर प्लेट संबंधी गड़बड़ी है, इसलिए वाहन जब्त किया जाएगा। डरे हुए चालक ने जब विनती की तो उन्होंने एक हजार रुपये लेकर उसे छोड़ दिया। चालक को हुआ शक, ग्रामीणों को दी सूचना वसूली के बाद जब चालक कुछ आगे बढ़ा तो उसे शक हुआ कि ये लोग असली पुलिसकर्मी नहीं हैं। सभी युवकों की वर्दी भी सामान्य कपड़ों जैसी थी। उसने तुरंत अपने परिचितों और आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने इस पर तत्काल बोलेरो का पीछा किया। बोलेरो चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन श्योपुर शहर में घुसने पर भीड़ ने घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ लिया। जब ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक से पूछताछ की तो उसने पहले खुद को ट्रैफिक पुलिस का सदस्य बताया और कहा कि वह अपने अधिकारी के आदेश पर काम कर रहा है। लेकिन जब लोगों ने और सवाल किए तो वह घबरा गया और उसका झूठ सामने आ गया। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपित युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल बोलेरो वाहन और अन्य युवक फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।