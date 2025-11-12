MP: दिल्ली में आतंकी वारदात के बाद श्योपुर में अलर्ट, पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि,श्योपुर। दिल्ली में हुई आतंकी घटना के बाद पुलिस मुख्यालय से जारी अलर्ट के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर सहित सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस की विशेष चेकिंग अभियान चल रहा है। बस स्टैंड, होटल, धर्मशालाओं और प्रमुख बाजारों में पुलिस टीमों ने सघन जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार अग्रवाल के निर्देश पर शहर में संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। होटल संचालकों को ठहरने वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नेशनल हाईवे-552 पर आने-जाने वाले वाहनों की सख्त चेकिंग की जा रही है।