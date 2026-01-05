श्योपुर में मतांतरण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, हिंदूवादी संगठनों दर्ज कराया FIR, बस्ती वालों ने घेरी कोतवाली

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर: शहर के वार्ड क्रमांक 11 अंबेडकर बस्ती में कथित मतांतरण को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने ईसाई समाज से जुड़े लोगों पर प्रलोभन देकर मतांतरण कराने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं, इसके विरोध में अंबेडकर बस्ती के लोगों ने भी कोतवाली थाने का घेराव कर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अलग से आवेदन सौंपा।
शहर के रेगर मोहल्ला वार्ड क्रमांक 20 निवासी अजय रेंगर ने हिंदूवादी संगठनों से जुड़े अन्य लोगों के साथ कोतवाली थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया कि वार्ड 11 निवासी सीताराम बैरवा सहित अन्य ईसाई समाज के लोग अंबेडकर बस्ती में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। शिकायत में कहा गया कि श्रीरामदेव बाबा मंदिर के पास लोगों को एकत्र कर हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया।
आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि ईसाई धर्म अपनाने पर आर्थिक लाभ, मिशनरी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा और अन्य सुविधाओं का लालच दिया जा रहा था। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने अन्य लोगों के साथ इसका विरोध किया तो नामजद आरोपियों द्वारा गाली-गलौज की गई और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। इस शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सीताराम बैरवा सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।
इस घटनाक्रम के बाद वार्ड 11 अंबेडकर नगर के रहवासियों ने बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और एक अलग आवेदन सौंपा। बस्तीवासियों ने आरोप लगाया कि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग जबरन उनके घरों में घुस आए, जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, गेट तोड़ने की कोशिश की और महिलाओं के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हुए डराया-धमकाया।
बस्ती वासियों का कहना है कि वे वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और समाज में अंधविश्वास व कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है।
कोतवाली पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि दूसरे पक्ष के आरोपों की भी जांच की जा रही है।