श्योपुर में मतांतरण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने, हिंदूवादी संगठनों दर्ज कराया FIR, बस्ती वालों ने घेरी कोतवाली

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर: शहर के वार्ड क्रमांक 11 अंबेडकर बस्ती में कथित मतांतरण को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने ईसाई समाज से जुड़े लोगों पर प्रलोभन देकर मतांतरण कराने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं, इसके विरोध में अंबेडकर बस्ती के लोगों ने भी कोतवाली थाने का घेराव कर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए अलग से आवेदन सौंपा।

शहर के रेगर मोहल्ला वार्ड क्रमांक 20 निवासी अजय रेंगर ने हिंदूवादी संगठनों से जुड़े अन्य लोगों के साथ कोतवाली थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया कि वार्ड 11 निवासी सीताराम बैरवा सहित अन्य ईसाई समाज के लोग अंबेडकर बस्ती में लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। शिकायत में कहा गया कि श्रीरामदेव बाबा मंदिर के पास लोगों को एकत्र कर हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया।