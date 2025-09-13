MPPSC Result: ऑफिस और पढ़ाई को मैनेज कर टॉपर बने देवांशु, अब बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, पढ़ें सक्सेस स्टोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। एमपी लोक सेवा आयोग ने लंबे इंतजार के बाद साल 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। श्योपुर जिले में विजयपुर के देवांशु शिवहरे ने डिप्टी कलेक्टर पद पर पहली रैंक हासिल कर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। देवांशु को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली है। अभी वे गुना जिले में वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। देवांशु के पिता रामकेश शिवहरे विजयपुर अस्पताल में नेत्र सहायक हैं। मां पूनम शिवहरे सरकारी अस्पताल में नर्स हैं। छोटा भाई अक्षत इंदौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। देवांशु की उपलब्धि ने परिवार में खुशी का माहौल बना दिया है।

डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होकर टॉपर बने देवांशु ने 12वीं तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय से प्राप्त की। बाद में वे एक साल कोटा गए और नीट परीक्षा की तैयारी की, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाया। इंदौर में रहकर उन्होंने MPPSC की तैयारी शुरू की। साल 2022 में दूसरी ही कोशिश में उन्हें वाणिज्यिक कर निरीक्षक का पद मिला और वर्तमान में वे इसी पद पर कार्यरत हैं। इसी बीच उन्होंने तैयारी जारी रखी और अब चौथे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होकर टॉपर बने।