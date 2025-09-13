MPPSC Result: ऑफिस और पढ़ाई को मैनेज कर टॉपर बने देवांशु, अब बनेंगे डिप्टी कलेक्टर, पढ़ें सक्सेस स्टोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। एमपी लोक सेवा आयोग ने लंबे इंतजार के बाद साल 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। श्योपुर जिले में विजयपुर के देवांशु शिवहरे ने डिप्टी कलेक्टर पद पर पहली रैंक हासिल कर जिले और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। देवांशु को यह सफलता चौथे प्रयास में मिली है। अभी वे गुना जिले में वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं। देवांशु के पिता रामकेश शिवहरे विजयपुर अस्पताल में नेत्र सहायक हैं। मां पूनम शिवहरे सरकारी अस्पताल में नर्स हैं। छोटा भाई अक्षत इंदौर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। देवांशु की उपलब्धि ने परिवार में खुशी का माहौल बना दिया है।
देवांशु ने 12वीं तक की शिक्षा नवोदय विद्यालय से प्राप्त की। बाद में वे एक साल कोटा गए और नीट परीक्षा की तैयारी की, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का मन बनाया। इंदौर में रहकर उन्होंने MPPSC की तैयारी शुरू की। साल 2022 में दूसरी ही कोशिश में उन्हें वाणिज्यिक कर निरीक्षक का पद मिला और वर्तमान में वे इसी पद पर कार्यरत हैं। इसी बीच उन्होंने तैयारी जारी रखी और अब चौथे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित होकर टॉपर बने।
नईदुनिया से चर्चा में देवांशु ने कहा कि नौकरी और पढ़ाई का संतुलन सबसे बड़ी चुनौती था। दिन-रात सिर्फ दो ही काम होते थे ऑफिस और पढ़ाई। मोबाइल को उन्होंने जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मानसिक दृढ़ता बनाए रखना सबसे जरूरी है। मेरी सफलता का राज यही है कि मैंने कभी हार नहीं मानी और उम्मीद बनाए रखी। अगर लगातार कोशिश जारी रखें तो सफलता जरूर मिलती है।
यह भी पढ़ें- MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : सीएम मोहन यादव ने किसानों को लगाया गले, लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर
रिजल्ट की जानकारी उन्हें फोन काल से मिली। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी मां को सफलता की खबर सुनाई। उस समय पिता घर पर नहीं थे, इसलिए उनसे बात बाद में हो सकी। पिता रामकेष शिवहरे ने कहा कि उन्हें बेटे पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह पहले भी केवल साक्षात्कार में रह गया था। देवांशु की इस उपलब्धि से विजयपुर सहित पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। साधारण परिवार से आने वाले देवांशु की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि यदि लगन और धैर्य के साथ तैयारी की जाए तो कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है।