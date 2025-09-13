MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : सीएम मोहन यादव ने किसानों को लगाया गले, लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मंदसौर जिले के गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास सीएम डॉ. मोहन यादव शनिवार सुबह हॉट एयर बैलून में सवार होने के लिए पहुंचे थे। हवा की रफ्तार 20 किमी होने की वजह से बैलून उड़ा नहीं और नीचे झुकने लगा। सुरक्षाकर्मी ट्रॉली को पकड़े रहे। कलेक्टर ने आग लगने की बात से इनकार किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। आरोप है कि फरहान, साद और साहिल ने कॉलेज छात्राओं को फंसाकर रेप किया था। मकान सरकारी जमीन पर बने थे, तहसील न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई हुई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)