    MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : सीएम मोहन यादव ने किसानों को लगाया गले, लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर

    MP News | MP Top News | सीएम डॉ. मोहन यादव ने सैलाना तहसील के करिया रोड व गांव में अतिवृष्टि, पीला मोजेक से प्रभावित फसलों का अवलोकन किया। सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संकट से किसानों को उबारेगी। भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 13 Sep 2025 05:58:22 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Sep 2025 05:58:22 PM (IST)
    HighLights

    1. सीएम डॉ. मोहन यादव ने खराब हुई फसलों का लिया जायजा
    2. लव जिहाद के आरोपितों के घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला
    3. मंदसौर जिले के किसान की बेटी रुचि जाट बनीं डिप्टी कलेक्टर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मंदसौर जिले के गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट के पास सीएम डॉ. मोहन यादव शनिवार सुबह हॉट एयर बैलून में सवार होने के लिए पहुंचे थे। हवा की रफ्तार 20 किमी होने की वजह से बैलून उड़ा नहीं और नीचे झुकने लगा। सुरक्षाकर्मी ट्रॉली को पकड़े रहे। कलेक्टर ने आग लगने की बात से इनकार किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपियों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। आरोप है कि फरहान, साद और साहिल ने कॉलेज छात्राओं को फंसाकर रेप किया था। मकान सरकारी जमीन पर बने थे, तहसील न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई हुई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    मंदसौर जिले के पीपलखूंटा गांव की रुचि जाट ने एमपीपीएससी परीक्षा में 6वीं रैंक हासिल की, उनका चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है। सरकारी स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई करने वाली रुचि ने पांचवें प्रयास में यह मुकाम पाया। पिता मोहनलाल जाट किसान हैं, माता यशोदा बाई गृहणी हैं। रुचि की सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत शनिवार को नगर निगम मुख्यालय सहित निगम के सभी जोन कार्यालयों में भी लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें संपत्ति कर,जलकर जमा करने पर निर्धारित छूट देने का प्रावधान हैं। छूट का लाभ उठाने करदाता भी कर जमा करने जोन कार्यालयों में पहुंच रहे परंतु सर्वर डाउन होने से कर जमा नहीं कर पाए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    सीएम डॉ. मोहन यादव ने सैलाना तहसील के करिया रोड व गांव में अतिवृष्टि, पीला मोजेक से प्रभावित फसलों का अवलोकन किया। किसान मनोहर लाल मालवीय, राधेश्याम पाटीदार के खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संकट से किसानों को उबारेगी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

    विदिशा में डेढ़ वर्ष की अबोध बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले 60 वर्षीय आरोपित को कुरवाई की अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद गौतम ने शुक्रवार को दिए फैसले में आरोपी को पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में कुल 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

