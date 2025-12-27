गणतंत्र दिवस पर बोत्सवाना से प्लेन में लाए जाएंगे 8 नए चीते, हेलीकॉप्टर से होगी कूनो में एंट्री

नीरज शर्मा, नईदुनिया, श्योपुर: देश में चीता संरक्षण की सबसे बड़ी मिसाल बन चुके मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से आठ नए चीते भारत लाए जाएंगे, जिनमें दो वयस्क मादा चीते और उनके छह छोटे शावक शामिल होंगे।

इस आगमन के साथ ही कूनो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चीता संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। बोत्सवाना से आए तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कूनो नेशनल पार्क का गहन निरीक्षण कर लिया है। इस दल में पशु चिकित्सक, सुरक्षा अधिकारी और वन्यजीव जीवविज्ञानी शामिल थे। टीम ने चीतों के लिए विकसित किए गए बाड़ों, पशु चिकित्सा सुविधाओं, निगरानी व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के बाद प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण को हरी झंडी दे दी है।

बोत्सवाना से कूनो तक खास होगा सफर बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन स्थित सर सेरेत्से खामा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारतीय वायुसेना का एक विशेष परिवहन विमान इन चीतों को लेकर भारत के लिए उड़ान भरेगा। हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद विमान ग्वालियर वायुसेना स्टेशन पर उतरेगा। यहां से चीतों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया जाएगा। कूनो पहुंचते ही चीतों को सीधे खुले जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले उन्हें एक बड़े सुरक्षित बाड़े में रखकर क्वॉरंटाइन और आइसोलेशन में रखा जाएगा। पशु चिकित्सा जांच पूरी होने और व्यवहारिक अनुकूलन के बाद ही उन्हें चरणबद्ध तरीके से जंगल में छोड़ा जाएगा।