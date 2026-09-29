जल्द चलेगी ग्वालियर-श्योपुर ब्रॉड गेज ट्रेन, CRS ने 24 किमी रेलखंड का किया निरीक्षण, कूनो नदी के पुल समेत छह पुलों की हुई जांच

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। श्योपुर तक ब्रॉडगेज रेल पहुंचने की उम्मीद अब धीरे-धीरे अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। सोमवार को बीरपुर-सिरोनी रोड के बीच तैयार करीब 24 किलोमीटर रेलखंड का रेल संरक्षा आयुक्त ई. श्रीनिवास ने रेलखंड का निरीक्षण किया।

ट्रेन संचालन से पहले होने वाली इस जांच में ट्रैक, पुल, स्टेशन और सिग्नलिंग व्यवस्था को परखा गया। निरीक्षण की शुरुआत बीरपुर स्टेशन से हुई। यहां स्टेशन मास्टर कक्ष में पैनल और रिले रूम की व्यवस्था देखने के बाद मोटर ट्राली से रेलखंड का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान ट्रैक की स्थिति और सिग्नलिंग सहित परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जांच की गई।

कूनो नदी के पुल पर भी नजर

वीरपुर-सिरोनी रोड रेलखंड पर सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में कूनो नदी पर बना 546 मीटर लंबा पुल शामिल है। संरक्षा आयुक्त ने पुल का निरीक्षण कर गार्डर, पिलर और अन्य हिस्सों को देखा। इसके अलावा चंबल कैनाल पर बने मेजर ब्रिज और चार माइनर ब्रिज की भी जांच की गई। सिल्लीपुर हॉल्ट स्टेशन की व्यवस्थाएं भी देखी गईं।

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महत्वपूर्ण माना जा रहा निरीक्षण

रेलखंड पर यात्री ट्रेन चलाने से पहले संरक्षा आयुक्त का निरीक्षण अहम प्रक्रिया है। निरीक्षण में सामने आने वाले तकनीकी बिंदुओं के आधार पर जरूरी सुधार और औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद इस हिस्से पर रेल संचालन की दिशा में अगला कदम बढ़ेगा।