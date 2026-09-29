ग्वालियर के बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, आज शहर के कई इलाकों में आपूर्ति रहेगी बंद, विनय नगर और कोटेश्वर समेत कई जगहों पर भारी असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शहर के विभिन्न बिजली संभागों में मेंटेनेंस और क्षमता वृद्धि के कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते मंगलवार को शहर के कई प्रमुख इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कंपनी के अनुसार, आवश्यकता अनुसार शटडाउन की अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है। नगर संभाग उत्तर के फीडरों पर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक बिजली गुल रहेगी। इससे ग्वालियर जेल फीडर से केंद्रीय जेल, शब्द प्रताप आश्रम-टेलीफोन कालोनी फीडर से पत्रकार कॉलोनी, विनय नगर सेक्टर-दो व तीन, 100 फुटा रोड, पंचशील नगर सहित आसपास के क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

इन इलाकों में पड़ेगा भारी असर विनय नगर-सदाशिव नगर फीडर से विनय नगर सेक्टर-एक, तीन, चार और बारह बीघा क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। काली माता मंदिर फीडर से पवन मेडिकल, आऊ खाना, घासमंडी धर्मशाला, किलागेट, छोटा बाजार, लखेरा गली और सराफा बाजार क्षेत्र प्रभावित होगा।