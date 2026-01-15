MP में नाबालिग से गैंगरेप केस में अदालत ने कहा-ऐसे अपराध समाज की जड़ों को हिलाते हैं, दोषी मुस्लिम युवकों को उम्रकैद, 10 लाख मुआवजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में न्यायालय ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं अनन्य विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बबीता होरा शर्मा की अदालत ने दो आरोपितों को आजीवन कारावास, विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

पीड़िता को 10 लाख रुपये प्रतिकर दिलाने का भी आदेश दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जो अत्यंत गंभीर अपराध है। ऐसे कृत्य समाज में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भय और असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। यदि मासूम बच्चे डर और असुरक्षा में जीएंगे तो उनका विकास बाधित होगा। ऐसे अपराधों पर कठोर दंड ही समाज में कानून का भय और न्याय में भरोसा कायम रख सकता है।