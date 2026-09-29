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श्योपुर में घर में सो रहीं दो बहनों को सांप ने डसा, चार साल की बच्ची समेत दोनों की मौत, गांव में दौड़ी शोक की लहर

बड़ौदा थाना पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम साथ ही मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना गलमान्या गांव की है।

By Deepak DandotiyaEdited By: Nitin Kumar
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 12:17:11 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 12:17:11 PM (IST)
श्योपुर में घर में सो रहीं दो बहनों को सांप ने डसा, चार साल की बच्ची समेत दोनों की मौत, गांव में दौड़ी शोक की लहर
प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. घर में सो रही दो बहनों को सांप ने डसा
  2. चार साल की बच्ची समेत दोनों की मौत
  3. बड़ौदा थाना के गलमान्या गांव की घटना

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे अपने स्वजन के साथ घर में सो रहीं दो बालिकाओं को जहरीले सांप ने डस लिया। जब तक स्वजन उन्हें लेकर बड़ौदा अस्पताल तक पहुंचे, तब तक दोनों बालिकाओं की मौत हो चुकी थी।

बड़ौदा थाना पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम साथ ही मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना गलमान्या गांव की है। जानकारी के अनुसार, खाना खाने के बाद रोजाना की तरह मुकेश बैरवा अपनी पत्नी गीता बाई अपनी दोनों बेटियों आठ माह की मीनाक्षी और चार साल की पूर्ति के साथ सो रहे थीं।


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शरीर पर मिले डसने के निशान

इसी दौरान जहरीले सांप ने एक-एक कर दोनों बेटियों को डस लिया। इसके बाद बेटियों ने सांप को देखा तो वह चीखने लगीं, जब उनके माता पिता की नींद टूटी और उन्होंने देखा तो जहरीला सांप खिड़की से बाहर निकल रहा था और बेटियों के शरीर पर डसने के निशान थे।

गांव में दौड़ी शोक की लहर

इसके बाद तत्काल स्वजन दोनों को अस्पताल लेकर दौड़े। अस्पताल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद दोनों बालिकाओं को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

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