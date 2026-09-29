श्योपुर में घर में सो रहीं दो बहनों को सांप ने डसा, चार साल की बच्ची समेत दोनों की मौत, गांव में दौड़ी शोक की लहर

नईदुनिया न्यूज, श्योपुर। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे अपने स्वजन के साथ घर में सो रहीं दो बालिकाओं को जहरीले सांप ने डस लिया। जब तक स्वजन उन्हें लेकर बड़ौदा अस्पताल तक पहुंचे, तब तक दोनों बालिकाओं की मौत हो चुकी थी।

बड़ौदा थाना पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम साथ ही मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना गलमान्या गांव की है। जानकारी के अनुसार, खाना खाने के बाद रोजाना की तरह मुकेश बैरवा अपनी पत्नी गीता बाई अपनी दोनों बेटियों आठ माह की मीनाक्षी और चार साल की पूर्ति के साथ सो रहे थीं।