    सनकी आशिक की करतूत! युवती को शादी के बाद भी नहीं छोड़ा, परेशान करने पहुंचा ससुराल

    MP News: मध्य प्रदेश के श्योपुर में महिला शादी के बाद ससुराल पहुंची तो प्रेमी युवक उसे परेशान करने के लिए उसके ही ससुराल में पहुंच गया और मौका देखकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। इससे गुस्साई विवाहिता ने उसके खिलाफ विजयपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है।

    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 08:49:29 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 08:49:29 PM (IST)
    युवती को शादी के बाद भी नहीं छोड़ा, परेशान करने पहुंचा ससुराल (सांकतिक तस्वीर)

    नईदुनिया न्यूज, विजयपुर। महिला शादी के बाद ससुराल पहुंची तो प्रेमी युवक उसे परेशान करने के लिए उसके ही ससुराल में पहुंच गया और मौका देखकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। इससे गुस्साई विवाहिता ने उसके खिलाफ विजयपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है।

    विजयपुर थाना पुलिस ने बताया कि मुरैना जिला निवासी एक युवती शादी होने के बाद विजयपुर थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल में आ गई।

    युवती ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया

    शादी के बाद उसने युवक से दोस्ती खत्म कर ली। लेकिन यह बात उसे रास नहीं आई, इसलिए वह युवक विवाहिता को परेशान करने के लिए उसकी ससुराल पहुंच गया और ससुराल में मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी।

    पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर महेन्द्र पुत्र मुंशी कुशवाह निवासी तिरावली थाना चिन्नौनी जिला मुरैना के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है।

