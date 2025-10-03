सनकी आशिक की करतूत! युवती को शादी के बाद भी नहीं छोड़ा, परेशान करने पहुंचा ससुराल

नईदुनिया न्यूज, विजयपुर। महिला शादी के बाद ससुराल पहुंची तो प्रेमी युवक उसे परेशान करने के लिए उसके ही ससुराल में पहुंच गया और मौका देखकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। इससे गुस्साई विवाहिता ने उसके खिलाफ विजयपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है।

विजयपुर थाना पुलिस ने बताया कि मुरैना जिला निवासी एक युवती शादी होने के बाद विजयपुर थाना क्षेत्र स्थित अपनी ससुराल में आ गई। युवती ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया शादी के बाद उसने युवक से दोस्ती खत्म कर ली। लेकिन यह बात उसे रास नहीं आई, इसलिए वह युवक विवाहिता को परेशान करने के लिए उसकी ससुराल पहुंच गया और ससुराल में मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी।