MP: लवजिहाद से तंग आकर युवती ने लगाई फांसी , आरोपी युवक व पिता गिरफ्तार, प्रशासन ने अवैध मकान ढहाया

नईदुनिया न्यूज, बडनगर। मुस्लिम युवक से विवाह करने वाली युवती ने सोमवार को फांसी लगा ली थी। आक्रोशित हिंदू संगठनों ने लवजिहाद का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। आरोपित युवक व उसके पिता को गिरफ्तार कर मकान तोड़ने की मांग की थी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। उसके अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया।

युवती ने लगाई फांसी जानकारी अनुसार प्रजापत गली बड़नगर निवासी युवती का विवाह बदनावर में हुआ था। मोनू पुत्र गूडडू खां निवासी गुलाबपुरा बड़नगर उसे बहला फुसलाकर बड़नगर ले आया था। यहां काफी समय से दोनों लिवइन में रह रहे थे। कुछ समय पूर्व दोनों ने विवाह कर लिया था। सोमवार रात युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।