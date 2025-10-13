Ladli Behna Yojana: खुशखबरी! अब मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहनों को देगी इतने रुपये, इस महीने से मिलेंगे बढ़े हुए पैसे

मेरी खबरें
    मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने रविवार को मेला ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में एक क्लिक के जरिए प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस दौरान उन्होंने राशि बढ़ाने का ऐलान किया। चलिए जानते हैं, कि उन्होंने क्या कहा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 05:59:51 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 05:59:51 AM (IST)
    HighLights

    1. लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई
    2. इस दौरान सीएम ने लाडली बहनों की राशि बढ़ाने का ऐलान किया है
    3. सीएम ने कहा बहनों के लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है

    नईदुनिया प्रतिनिधि,श्योपुर। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने रविवार को मेला ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में एक क्लिक के जरिए प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि भाई दूज के अवसर पर उपहार के रूप में खाते में 250 रुपये की अतिरिक्त राशि भेजी जाएगी। अगले माह से योजना की राशि 1500 रुपये प्रतिमाह भेजी जाएगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों के चेहरे पर मुस्कान देख कर लगता है, जैसे आज ही दीपावली मन गई हो। जनता का आशीर्वाद मेरी ताकत है। इसी प्रेम के सहारे प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा। बहनों के लिए सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस कहती थी ये योजना बंद हो जाएगी। हम पैसे दे रहे हैं, कांग्रेस वालों आंखें हो तो देख लो।


    विश्व में मध्य प्रदेश की पहचान बन गया कूनो चीता प्रोजेक्ट

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कूनो में देश-विदेश के निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व का परिणाम है कि कूनो नेशनल पार्क का चीता प्रोजेक्ट विश्व में मध्य प्रदेश की पहचान बन गया है। चीतों की ऐतिहासिक वापसी ने मध्य प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया है। मध्य प्रदेश निवेश और पर्यटन का उभरता केंद्र बन चुका है। कूनो पालपुर क्षेत्र में भी निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 559.27 करोड़ रुपये के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शहर में करीब तीन किलोमीटर लंबे रोड शो के माध्यम से जनता का अभिवादन भी किया।

    पांच से बढ़कर 32 हुए मेडिकल कॉलेज

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश में मात्र पांच मेडिकल कालेज थे, जबकि भाजपा सरकार में अब 32 मेडिकल कालेज संचालित हो रहे हैं। श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने चंबल सिंध संयुक्त परियोजना का भी श्योपुर में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सिंचाई और कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। किसानों से कहा आपकी जमीन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। सरकार हर खेत में खुशहाली लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जन-जागरण और विकास की नई धारा शुरू हुई है। तोमर ने मुख्यमंत्री की सरलता की तारीफ करते हुए उन्हें जनता के करीब बताया।


