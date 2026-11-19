चंबल नदी के रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कार्रवाई करने पहुंची घड़ियाल विभाग की टीम पर हमला, ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास
श्योपुर में दिनदहाड़े चंबल नदी के रेत का अवैध परिवहन कर रहे रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल) विभाग की टीम पर माफिया ने हमला कर दिया।
Publish Date: Thu, 19 Nov 2026 07:19:08 PM (IST)Updated Date: Thu, 19 Nov 2026 07:20:56 PM (IST)
HighLights
- चार आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज
- रेत को राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाली करने लगे
- ड्राइवर वन विभाग की गाड़ियों को साइड नहीं दे रहा था
नईदुनिया न्यूज श्योपुर। शहर में दिनदहाड़े चंबल नदी के रेत का अवैध परिवहन कर रहे रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल) विभाग की टीम पर माफिया ने हमला कर दिया। आरोपितों ने चलते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रेशर उठाकर ट्रॉली को खाली कर दिया।
इस दौरान दूसरे ट्रैक्टर-ट्रॉली का ड्राइवर चंबल अभयारण्य (घड़ियाल) विभाग की टीम की गाड़ी को रोके रखा। कई खतरनाक कट मारकर वो विभाग की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश भी करता रहा।
चार आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज
वहीं इस दौरान एक आरोपित बड़ी सी लकड़ी लेकर वन विभाग की टीम को रोकने के लिए खड़ा हो गया। पूरे मामले का वीडियो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य विभाग की टीम ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
रेत को राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाली करने लगे
मामला शहर के एनएच-552 का है, जहां राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य विभाग की टीम ट्रैक्टर-ट्रॉली से चंबल नदी के रेत का अवैध परिवहन कर रहे माफिया के लोगों पर कार्रवाई करने पहुंची थी। गेम रेंज ऑफिसर सोमेश शर्मा और एसडीओ रावत अपनी पूरी टीम को लेकर घेराबंदी करने लगे, तो आरोपित चलते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रेशर उठाकर ट्रॉली की रेत को राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाली करने लगे।
ड्राइवर वन विभाग की गाड़ियों को साइड नहीं दे रहा था
वहीं, इस दौरान दूसरे ट्रैक्टर का ड्राइवर वन विभाग की गाड़ियों को साइड नहीं दे रहा था। बीच-बीच में खतरनाक तरीके से कट मार रहा था जिससे कि वन विभाग की गाड़ी टकड़ा जाए। पूरे मामले का वीडियो वन विभाग की टीम ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर कोतवाली थाने में मामले की शिकायत की है।