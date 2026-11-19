नईदुनिया न्यूज श्योपुर। शहर में दिनदहाड़े चंबल नदी के रेत का अवैध परिवहन कर रहे रेत माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल) विभाग की टीम पर माफिया ने हमला कर दिया। आरोपितों ने चलते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रेशर उठाकर ट्रॉली को खाली कर दिया।

इस दौरान दूसरे ट्रैक्टर-ट्रॉली का ड्राइवर चंबल अभयारण्य (घड़ियाल) विभाग की टीम की गाड़ी को रोके रखा। कई खतरनाक कट मारकर वो विभाग की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश भी करता रहा। चार आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज वहीं इस दौरान एक आरोपित बड़ी सी लकड़ी लेकर वन विभाग की टीम को रोकने के लिए खड़ा हो गया। पूरे मामले का वीडियो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य विभाग की टीम ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने चार आरोपितों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।