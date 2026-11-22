डिजिटल डेस्क, श्योपुर। जब भी हमारे दिमाग में किसी आईएएस या जिलाधिकारी की छवि बनती है, तो अक्सर एक ऐसे सख्त अफसर का चेहरा सामने आता है जो दिनभर फाइलों, मीटिंग्स और कड़े फैसलों में उलझा रहता हो। लेकिन मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों की इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है।

यहां की कलेक्टर शीला दाहिमा इन दिनों अपने एक बेहद बिंदास और मस्तमौला वीडियो को लेकर इंटरनेट की नई सेंसेशन बन गई हैं। इस क्लिप में उनका अंदाज किसी मझे हुए प्रोफेशनल सिंगर से जरा भी कम नहीं लग रहा है।