सोयाबीन भावांतर योजना: सोयाबीन का पंजीयन शुक्रवार से होगा शुरू, ₹5328 प्रति क्विंटल मिलेगा लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर: सोयाबीन में भावांतर योजना के संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिलेगा। जारी निर्देशो के तहत भावांतर योजना में किसान की जितनी उपज है, सरकार उसको भावांतर योजना अन्तर्गत लाभ प्रदान करेगी।

इसका मतलब यह है कि किसी भी किसान को उसकी उपज की राशि रु. 5328 प्रति क्विंटल का लाभ प्रदाय किया जायेगा। किसान अपने सोयाबीन के रकबे और उत्पादकता के आधार पर मंडी में सोयाबीन का भावांतर योजना में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि 40 प्रतिशत की ही विक्रय बाध्यता नहीं हैं।