    सोयाबीन भावांतर योजना: सोयाबीन का पंजीयन शुक्रवार से होगा शुरू, ₹5328 प्रति क्विंटल मिलेगा लाभ

    किसानों को सोयाबीन की उपज का पूरा लाभ देने के लिए भावांतर योजना के तहत कल 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू होंगे। सरकार ₹5328 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य का लाभ देगी। किसान अपने पूरे रकबे की उपज का पंजीयन 17 अक्टूबर 2025 तक करा सकते हैं। उपार्जन 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक होगा।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 01 Oct 2025 10:18:33 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 01 Oct 2025 10:25:02 PM (IST)
    सोयाबीन भावांतर योजना: पूरी उपज पर मिलेगा फायदा, कल से कराएं पंजीयन।

    HighLights

    1. सोयाबीन के लिए पंजीयन कल 3 अक्टूबर से शुरू।
    2. भावांतर योजना में ₹5328 प्रति क्विंटल खरीद।
    3. पंजीयन 17 अक्टूबर 2025 तक, उपज 40 की बाध्यता नहीं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर: सोयाबीन में भावांतर योजना के संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। जिससे किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिलेगा। जारी निर्देशो के तहत भावांतर योजना में किसान की जितनी उपज है, सरकार उसको भावांतर योजना अन्तर्गत लाभ प्रदान करेगी।

    इसका मतलब यह है कि किसी भी किसान को उसकी उपज की राशि रु. 5328 प्रति क्विंटल का लाभ प्रदाय किया जायेगा। किसान अपने सोयाबीन के रकबे और उत्पादकता के आधार पर मंडी में सोयाबीन का भावांतर योजना में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि 40 प्रतिशत की ही विक्रय बाध्यता नहीं हैं।

    भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीयन

    भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम (भावांतर योजना) अंतर्गत खरीफ वर्ष 2025 (विपणन वर्ष 2025-26) में ई-उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन फसल के पंजीयन 3 अक्टूृबर से 17 अक्टूबर 2025 तक किये जायेंगे। पंजीयन पैक्स, सीएससी, एमपी किसान एप के माध्यम से कराये जा सकते है। भावांतर पर सोयाबीन फसल का उपार्जन 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक किया जायेगा।

    सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य रू 5328 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। जो भी किसान अधिसूचित मंडियों में सोयाबीन फसल का विक्रय भावांतर भुगतान में करना चाहते है, वह पंजीयन अवधि में अपना पंजीयन करा सकते हैं।

