श्योपुर में नव विवाहिता का वीडियो वायरल, पुलिस बोली- शिकायत के बिना कार्रवाई संभव नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, श्योपुर। तलावदा गांव की नव विवाहिता अर्चना वैष्णव का पति के साथ एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस पर आरोप लगा रही है कि उनके परिवार के लोग उनके पति के परिवार वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। अर्चना ने वीडियो में यह भी कहा कि अगर दो दिन में उनके परिवार के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया तो वह आत्महत्या कर लेगी और सुसाइड नोट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करेगी।

पुलिस बोली- कोई शिकायत नहीं मिली हालांकि, पुलिस ने इस मामले में साफ किया है कि युवती की ओर से अभी तक थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। टीआई मानपुर पप्पू सिंह यादव ने बताया कि वायरल वीडियो लगभग एक सप्ताह पुराना है और इंटरनेट पर फैलाया जा रहा है।