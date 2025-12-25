मेरी खबरें
    दस्तावेजों में 'जादू' कर 7 साल छोटी हो गई महिला, फर्जी शपथ पत्र और जाली हस्ताक्षरों से बदली जन्मतिथि

    By Nai Dunia News NetworkEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 11:01:34 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 11:01:34 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनधि, विजयपुर। जिले में सरकारी दस्तावेजों के साथ कथित छेड़छाड़ और कूटरचना का एक गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार महिला जूली डंडौतिया ने अपने सगे भाई की मदद से फर्जी अभिलेख, कूटरचित शपथ पत्र और जाली हस्ताक्षरों के आधार पर न केवल अपनी जन्मतिथि बदली, बल्कि उसी आधार पर आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज में भी हेराफेरी कराई।

    कथित रूप से उम्र करीब सात वर्ष कम कराई

    शिकायत में बताया गया है कि शासकीय प्राथमिक विद्यालय पांचो कालोनी, वीरपुर के मूल रिकार्ड में महिला की जन्मतिथि 12 दिसंबर 1989 दर्ज है, जबकि बाद में योजनाबद्ध तरीके से दस्तावेज तैयार कर जन्मतिथि 16 मार्च 1996 दर्ज कराई गई। इस तरह कथित रूप से उम्र करीब सात वर्ष कम कराई गई।


    अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो आधार कार्ड

    आरोप है कि आंगनबाड़ी से जुड़े फर्जी प्रमाण पत्र, बनावटी सील-हस्ताक्षर और मृत पिता के नाम से कूटरचित शपथ पत्र तैयार कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। मामले का गंभीर पहलू यह है कि एक ही आधार नंबर पर अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो आधार कार्ड सामने आए हैं। शिकायतकर्ता जितेंद्र शर्मा ने महिला, उसके भाई एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच की मांग की है। प्रशासनिक जांच जारी बताई जा रही है।

