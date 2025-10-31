झोलाछाप डॉक्टर की अनोखी करतूत... मरीज को ही ड्रिप थमाकर भेजा टॉयलेट, Video वायरल होने पर हुआ फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। करैरा ब्लॉक के ग्राम सिरसौद में मरीज को ड्रिप लगाकर टायलेट भेजने वाला झोलाछाप डॉक्टर दुकान बंद कर भाग गया। इसका वीडियो वायरल हुआ, तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और टीम ने आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही एक अन्य झोलाछाप की दुकान सील कर दी।

जानकारी के मुताबिक, 29 अक्टूबर से सिरसौद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो में मरीज अपने हाथ में ड्रिप लगाकर सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दिया। पता चला कि मरीज को गांव में बंगाली डॉक्टर के नाम से काम करने वाले झोलाछाप ने ड्रिप लगाई थी। जब मरीज को टायलेट लगी, तो डॉक्टर ने उसी के हाथ में बोतल पकड़ा कर बाहर भेज दिया।

वीडियो वायरल हुआ तो भाग गया डॉक्टर

वीडियो को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय ऋषिश्वर ने संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को एक टीम सिरसौद भेजी। टीम ने पड़ताल की, तो पता चला कि सिरसौद में बंगाली डॉक्टर ने उसका उपचार किया था। टीम जब उसकी दुकान पर पहुंची, तो ताला लटका था। पता चला कि जब से वीडियो वायरल हुआ है, डॉक्टर दुकान पर ताला लगाकर भाग गया है।

यह भी पढ़ें- Gwalior में ठगी का अनोखा खेल, नकली सोने के गहनों से इंडियन ओवरसीज बैंक को लगाया 2.14 लाख का चूना

एक और झोलाछाप पर की गई कार्रवाई

इसी क्रम में टीम ने एक अन्य झोलाछाप महेंद्र पाल के क्लीनिक पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान महेंद्र न तो कोई डिग्री दिखा पाया और न ही वहां चिकित्सा नियमों का पालन किया जा रहा था। ऐसे में उसकी दुकान सील करने के साथ ही कारण बताओ नोटिस दिया है। वहीं फरार हुए बंगाली डक्टर के क्लीनिक पर दोबारा छापमार कार्रवाई कर रंगे हाथों पकड़ने की बात सीएमएचओ द्वारा कही जा रही है।