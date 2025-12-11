एनकाउंटर के डर से कांग्रेस विधायक को धमकाने वाला आरोपित कोर्ट में सरेंडर, न्यायलय ने भेजा जेल

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 11:57:32 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 12:16:10 PM (IST)
    विधायक को धमकाने वाला आरोपित सरेंडर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंहनिवास निवासी शातिर बदमाश ने कांग्रेस विधायक को धमकी देने के बाद लगातार घर पर दी जा रही पुलिस दबिश और एनकाउंटर के भय से बुधवार दोपहर चुपचाप न्यायालय में सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने आरोपित को जेल भेज दिया है।

    उल्लेखनीय है कि सिंहनिवास निवासी प्रभात रावत ने रविवार देर शाम विधायक कैलाश कुशवाह को फोन कर जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि वह उसे मारने के लिए उसके घर पर आ रहा है। मामला बढ़ने पर पुलिस ने विधायक से आवेदन लेकर सोमवार को आरोपित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।


    पुलिस की दबिश

    पुलिस ने प्रभात रावत की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर तीन दिनों में कई बार दबिश दी। इसी के चलते गांव में अफवाह फैल गई कि पुलिस उसका एनकाउंटर करने की तैयारी में है। हत्या के प्रयास के एक मामले में कई महीनों से फरार चल रहा प्रभात रावत भी इस खबर से दहशत में आ गया और बुधवार दोपहर गुपचुप तरीके से कोर्ट में पेश होकर सरेंडर कर दिया, ताकि पुलिस के हाथ न लग सके। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।

    पुलिस ने क्या कहा

    कोतवाली टीआई कृपाल सिंह के अनुसार, आरोपित हत्या के प्रयास के मामले में फरार था। उसने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी, जिसे पुलिस ने कैंसिल करवा दिया था और उसका गिरफ्तारी वारंट भी जारी करवाया था। उक्त प्रकरण में सरेंडर होने पर उसे जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा वह दो अन्य मामलों में भी वांछित है। इन दोनों मामलों में पीआर लेकर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।

    विधायक को धमकी देने के मामले में पुलिस प्रभात रावत से पूछताछ करेगी कि उसने धमकी किसके कहने पर या किस कारण दी और उसका पूरा प्लान क्या था।

