देश में स्वच्छता का नया 'सम्राट' बना नवी मुंबई, पाया नंबर-1 स्थान, इंदौर का 8 साल का राज खत्म

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश की स्वच्छता रैंकिंग में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लगातार आठ सालों से टॉप पर काबिज इंदौर की बादशाहत को पीछे छोड़ते हुए अब नवी मुंबई भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ के जारी नतीजों में गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे पायदान पर रहा है।

विभिन्न श्रेणियों में भी कई शहरों ने अपनी चमक बिखेरी है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रेटर विशाखापत्तनम और 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की सूची में उज्जैन टॉप पर रहे। वहीं, नदी किनारे बसे शहरों में मध्य प्रदेश के रीवा ने बाजी मारी, जबकि पहाड़ी शहरों में रुद्रपुर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया।

आखिर कैसे बदली रैंकिंग की तस्वीर? इस बार इंदौर को एक अलग और खास श्रेणी में जगह दी गई है। केंद्र सरकार की नई पहल 'स्वच्छ शहर जोड़ी' के तहत, इंदौर ने अपने सहयोगी शहर देपालपुर के साथ मिलकर 'मेंटर सिटी' कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस विशेष श्रेणी में अहमदाबाद और साणंद की जोड़ी पहले नंबर पर रही, जबकि तिरुपति और कुप्पम ने तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भव्य समारोह में इन सभी विजेताओं को सम्मानित किया। इस पूरे सर्वेक्षण में देश भर के 4,700 से ज्यादा शहरी निकाय शामिल हुए थे।