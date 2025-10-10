मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'जनता पर बोझ नहीं बनना चाहता हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार करें...', MP में कलेक्टर को सौंपा त्याग पत्र

    शिवपुरी नगर पालिका में नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए गत माह 18 पार्षदों द्वारा इस्तीफा सौंपा गया था, परंतु उक्त इस्तीफे कलेक्टर ने उचित कारण न होने की बात कहते हुए अस्वीकार कर दिए।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 05:39:00 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 05:39:44 AM (IST)
    'जनता पर बोझ नहीं बनना चाहता हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार करें...', MP में कलेक्टर को सौंपा त्याग पत्र
    MP में पार्षद राजू गुर्जर ने कलेक्टर को सौंपा त्याग पत्र

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी नगर पालिका में नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए गत माह 18 पार्षदों द्वारा इस्तीफा सौंपा गया था, परंतु उक्त इस्तीफे कलेक्टर ने उचित कारण न होने की बात कहते हुए अस्वीकार कर दिए। इसी क्रम में अब वार्ड क्रमांक-21 के निर्दलीय पार्षद राजू गुर्जर ने एक बार फिर से अपना इस्तीफा कलेक्टर को सौंप दिया है।

    इस्तीफा बेहद ही गोपनीय रूप से दिया

    उक्त त्याग पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं जनता पर बोझ नहीं बना रहना चाहता हूं, मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। राजू गुर्जर ने यह इस्तीफा बेहद ही गोपनीय रूप से दिया, जिसकी भनक न तो उनके साथी पार्षदों को लग सकी और न ही किसी अन्य व्यक्ति को। यह त्याग पत्र 8 अक्टूबर को दिया गया, उनके अनुसार चूंकि कलेक्टर रवीन्द्र चौधरी और एडीएम दिनेश शुक्ला कलेक्ट्रेट में उपलब्ध नहीं थे, इस कारण उन्होंने अपने त्याग पत्र को आवक-जावक में दिया है।

    त्याग पत्र के पीछे बताए निजी कारण

    पार्षद राजू गुर्जर ने अपने त्याग पत्र में कलेक्टर को संबोधित करते हुए उल्लेख किया है कि वह अपने निजी कारणों से त्यागपत्र देकर पदमुक्त होना चाहते हैं। अत: आपसे निवेदन है कि मुझे पार्षद पद से कार्यमुक्त कर अनुग्रहित करें, जिससे में अपने सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियों से निवृत हो सकूं, क्योंकि मैं निजी जीवन की बाध्यता के कारण अपने वार्ड क्रमांक 21 की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, जिसके कारण मैं वार्ड की जनता पर बोझ नहीं बना रहना चाहता हूं। अत: मेरे आग्रह को समझते हुए त्याग पत्र को अविलंब स्वीकार करने की कृपा करें।

    अन्य पार्षद भी जल्द दे सकते हैं त्यागपत्र

    अगर विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो जिन पार्षदों ने नपाध्यक्ष की कार्यप्रणाली और कथित भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दिया था। उन्हें पार्टी ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस मामले में पार्टी निर्णय लेगी, परंतु पार्टी के आश्वासन पर अब पार्षदों का भरोसा उठ गया है। इसी के चलते अन्य पार्षद भी जल्द ही सामूहिक रूप से या फिर प्रथक-प्रथक रूप से अपने त्यागपत्र सौंप सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.