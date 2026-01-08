मेरी खबरें
    By Devendra SamadhiyaEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 12:29:13 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 12:29:13 PM (IST)
    MP में किसान कांग्रेस अध्यक्ष की विवादित पोस्ट, कहा- 'जय श्रीराम लिखना छोड़ो तब होगा भला', हिंदू संगठनों का भारी हंगामा
    हिंदू संगठनों का भारी हंगामा

    नईदुनिया न्यूज, कोलारस। किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने इंटरनेट मीडिया पर भगवान राम को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। उक्त टिप्पणी पर हिंदू संगठनों ने बुधवार की देर शाम कोलारस थाने पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और किसान कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की मांग की।

    क्या है पूरा मामला

    जानकारी के अनुसार खरई निवासी किसान कांग्रेस अध्यक्ष रामनिवास धाकड़ ने मंगलवार की रात इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट प्रसारित किया कि जय श्रीराम लिखोगे तब तब आपका भला नहीं होगा, अगर सच्चे ओबीसी हो तो आज से जय श्रीराम लिखना छोड़ दें। आपका कोई बाल नहीं उखाड़ पाएगा, तब जाकर क्रांति होगी, कुर्सी मांगने से नहीं मिलती छीननी पड़ती है।


    सनातनियों की आस्था को ठेस

    इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की शाम कोलारस थाने पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि, उनके द्वारा इंटरनेट मीडिया पर की गई इस तरह की धर्म विरोधी टिप्पणी से सभी सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंची है।

    कोलारस विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोलारस टीआइ गब्बर सिंह गुर्जर को शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रामनिवास धाकड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    पुलिस ने क्या कहा

    थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद रामनिवास धाकड़ ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म से उक्त पोस्ट हटा दी है। हालांकि हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उसका स्क्रीन शॉट ले लिया है, जिसके आधार पर वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में टीआइ गब्बर सिंह गुर्जर का कहना है कि वह मामले की जांच करने के उपरांत उचित कार्रवाई करेंगे।

