नईदुनिया न्यूज, कोलारस। कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम उकावल में बुधवार को वन विभाग ने जंगल की जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के विरोध में जमीन पर काबिज आदिवासी युवक ने जहर खा लिया। युवक को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम उकावल में जंगल की करीब 300 बीघा जमीन पर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा था। बुधवार का वन विभाग की टीम मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो आदिवासी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।