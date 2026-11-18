60 हेक्टेयर जमीन पर चला वन विभाग का बुलडोजर, आदिवासी युवक ने खाया जहर
कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम उकावल में बुधवार को वन विभाग ने जंगल की जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के विरोध में जमीन पर काबिज आदिवासी युवक ने जहर खा लिया।
Publish Date: Wed, 18 Nov 2026 06:27:00 PM (IST)Updated Date: Wed, 18 Nov 2026 06:29:18 PM (IST)
HighLights
- अतिक्रमण हटाने पहुंची थी वन विभाग की टीम
- आदिवासी युवक ने कार्रवाई से क्षुब्ध होकर जहर खा लिया
- आदिवासी महिलाओं ने निजी अंगों को छूने का लगाया आरोप
नईदुनिया न्यूज, कोलारस। कोलारस थाना क्षेत्र के ग्राम उकावल में बुधवार को वन विभाग ने जंगल की जमीन पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की। कार्रवाई के विरोध में जमीन पर काबिज आदिवासी युवक ने जहर खा लिया। युवक को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम उकावल में जंगल की करीब 300 बीघा जमीन पर आदिवासियों ने कब्जा कर रखा था। बुधवार का वन विभाग की टीम मौके पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो आदिवासी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया।
आदिवासी युवक ने इस कार्रवाई से क्षुब्ध होकर जहर खा लिया
आदिवासियों का कहना था कि वह तीस साल से इस जमीन पर काबिज हैं और खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। जब वन विभाग और पुलिस के अमले ने उनकी बात नहीं मानी तो एक आदिवासी युवक ने इस कार्रवाई से क्षुब्ध होकर जहर खा लिया।
आदिवासी महिलाओं ने निजी अंगों को छूने का लगाया आरोप
युवक को वन विभाग की गाड़ी से उपचार के लिए कोलारस अस्पताल लाया गया, जहां से उसे शिवपुरी रेफर कर दिया। वन विभाग की कार्रवाई इसके बाद भी जारी रही। आदिवासी महिलाओं का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यहां तक कि उन्हें हटाने के लिए उनके निजी अंगों को छूने जैसी हरकतें की गईं।
पहले प्रभावशाली लोगों और दबंगों के कब्जों पर हो कार्रवाई
महिलाओं ने इस व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि यदि वन भूमि से अतिक्रमण हटाना जरूरी है तो कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। पहले प्रभावशाली लोगों और दबंगों के कब्जों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
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