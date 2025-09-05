शिवपुरी में 6 करोड़ की 30 किलो चरस के साथ होटल संचालक गिरफ्तार, कई BJP नेताओं का है करीबी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। देहात थाना पुलिस ने हाईवे पर ग्राम मझेरा के पास झांसी की तरफ से आ रही कार से दो बैगों में 60 पैकेट में 30 किलो 295 ग्राम चरस के साथ खालसा होटल के संचालक संदीप सिंह को पकड़ा है। वह कोलारस के वार्ड-पांच का निवासी है। उसके पास चरस नेपाल से उत्तर प्रदेश के रास्ते पहुंची थी। वह इसे राजस्थान ले जा रहा था।
पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बरामद चरस की कीमत पुलिस के अनुसार छह करोड़ होने का अनुमान है। आरोपित कई भाजपा नेताओं का करीबी बताया गया है। उनके साथ जमीन का कारोबार भी करता है। भाजपा के कार्यक्रमों के होर्डिंग में भी उसकी तस्वीरें हैं।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित संदीप सिंह ने पुलिस को बताया है कि चरस की सप्लाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी मोहन ठाकुर द्वारा की जाती थी। वह ट्रक लेकर कोलारस में टमाटर खरीदने के लिए आता था। टमाटर नेपाल ले जाता था। वहां से चरस लेकर आता था और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में सप्लाई करता था।
इस दौरान कई बार उसके होटल पर खाना खाने के लिए रुकता था। इसी दौरान उनकी पहचान हुई। संदीप इससे पहले गुना में भी अफीम और एक स्विफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार हो चुका है। कुछ दिन पहले ही गुना जेल से छूट कर आया था। बताया जा रहा है कि संदीप अपने होटल से भी मादक पदार्थों की सप्लाई करता है।
पुलिस के अनुसार, संदीप ने जब 2018 में खालसा होटल खोला था, तब वहां सिर्फ झोपड़ी थी, परंतु अब वहां आलीशान होटल है। संदीप व उसके स्वजन के पास पहले सिर्फ 10 बीघा का खेत था, अब उसके व उसके स्वजन, रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति, जमीनों, फार्म हाउस सहित मकान आदि हैं। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपित ने नशे के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति खरीदी है। इसकी जांच कराई जाएगी और संपत्ति के संबंध में भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।