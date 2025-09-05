शिवपुरी में 6 करोड़ की 30 किलो चरस के साथ होटल संचालक गिरफ्तार, कई BJP नेताओं का है करीबी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। देहात थाना पुलिस ने हाईवे पर ग्राम मझेरा के पास झांसी की तरफ से आ रही कार से दो बैगों में 60 पैकेट में 30 किलो 295 ग्राम चरस के साथ खालसा होटल के संचालक संदीप सिंह को पकड़ा है। वह कोलारस के वार्ड-पांच का निवासी है। उसके पास चरस नेपाल से उत्तर प्रदेश के रास्ते पहुंची थी। वह इसे राजस्थान ले जा रहा था।

चरस की कीमत छह करोड़ पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बरामद चरस की कीमत पुलिस के अनुसार छह करोड़ होने का अनुमान है। आरोपित कई भाजपा नेताओं का करीबी बताया गया है। उनके साथ जमीन का कारोबार भी करता है। भाजपा के कार्यक्रमों के होर्डिंग में भी उसकी तस्वीरें हैं।