मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शिवपुरी में 6 करोड़ की 30 किलो चरस के साथ होटल संचालक गिरफ्तार, कई BJP नेताओं का है करीबी

    Drug Trafficking: पुलिस ने शिवपुरी में झांसी की तरफ से आ रही कार से दो बैगों में 60 पैकेट में 30 किलो 295 ग्राम चरस के साथ खालसा होटल के संचालक संदीप सिंह को पकड़ा है। बरामद चरस की कीमत पुलिस के अनुसार छह करोड़ होने का अनुमान है। आरोपित कई भाजपा नेताओं का करीबी बताया गया है। उनके साथ जमीन का कारोबार भी करता है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 08:29:54 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 08:44:39 PM (IST)
    शिवपुरी में 6 करोड़ की 30 किलो चरस के साथ होटल संचालक गिरफ्तार, कई BJP नेताओं का है करीबी
    30 किलो चरस के साथ होटल संचालक गिरफ्तार

    HighLights

    1. 30 किलो चरस के साथ होटल संचालक गिरफ्तार
    2. नेपाल से चरस मंगवा कर राजस्थान ले जा रहा था
    3. गुना में भी हुआ था अफीम के साथ गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। देहात थाना पुलिस ने हाईवे पर ग्राम मझेरा के पास झांसी की तरफ से आ रही कार से दो बैगों में 60 पैकेट में 30 किलो 295 ग्राम चरस के साथ खालसा होटल के संचालक संदीप सिंह को पकड़ा है। वह कोलारस के वार्ड-पांच का निवासी है। उसके पास चरस नेपाल से उत्तर प्रदेश के रास्ते पहुंची थी। वह इसे राजस्थान ले जा रहा था।

    चरस की कीमत छह करोड़

    पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। बरामद चरस की कीमत पुलिस के अनुसार छह करोड़ होने का अनुमान है। आरोपित कई भाजपा नेताओं का करीबी बताया गया है। उनके साथ जमीन का कारोबार भी करता है। भाजपा के कार्यक्रमों के होर्डिंग में भी उसकी तस्वीरें हैं।

    कोलारस से टमाटर ले जाता और नेपाल से चरस लाता था

    प्रारंभिक पूछताछ में आरोपित संदीप सिंह ने पुलिस को बताया है कि चरस की सप्लाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ निवासी मोहन ठाकुर द्वारा की जाती थी। वह ट्रक लेकर कोलारस में टमाटर खरीदने के लिए आता था। टमाटर नेपाल ले जाता था। वहां से चरस लेकर आता था और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में सप्लाई करता था।

    इस दौरान कई बार उसके होटल पर खाना खाने के लिए रुकता था। इसी दौरान उनकी पहचान हुई। संदीप इससे पहले गुना में भी अफीम और एक स्विफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार हो चुका है। कुछ दिन पहले ही गुना जेल से छूट कर आया था। बताया जा रहा है कि संदीप अपने होटल से भी मादक पदार्थों की सप्लाई करता है।

    यह भी पढ़ें- मछली परिवार की 25 करोड़ की तीन मंजिला कोठी पर चला बुलडोजर, अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का कड़ा एक्शन

    2018 में थी झोंपड़ी, अब आलीशान होटल

    पुलिस के अनुसार, संदीप ने जब 2018 में खालसा होटल खोला था, तब वहां सिर्फ झोपड़ी थी, परंतु अब वहां आलीशान होटल है। संदीप व उसके स्वजन के पास पहले सिर्फ 10 बीघा का खेत था, अब उसके व उसके स्वजन, रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों रुपये की संपत्ति, जमीनों, फार्म हाउस सहित मकान आदि हैं। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपित ने नशे के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति खरीदी है। इसकी जांच कराई जाएगी और संपत्ति के संबंध में भी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.