अगर एफआईआर वापस नहीं ली तो तुम्हें जान से मार देंगे, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा
सहरिया विकास परिषद बैराड के अध्यक्ष रामनिवास आदिवासी से कहा कि यदि हमारे खिलाफ की गई एफआईआर वापस नहीं ली तो तुम्हें जान से मार देंगे हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भयभीत आदिवासियों ने थाना प्रभारी से उनकी सुरक्षा के लिए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
शिकायत करने पर मिली धमकी ।
नईदुनिया न्यूज बैराड़। बैराड़ थानांतर्गत ग्राम ककरई की उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन द्वारा शुक्रवार को दिन में आदिवासी हितग्राहियों के मारने और उनका राशन लूटने के बाद हुई एफआईआर को वापस लेने के लिए उनके गांव जाकर उन्हें धमकी दी है। पीड़ित आदिवासी समुदाय ने आरोपित के खिलाफ बैराड़ थाने में शिकायत दर्ज करवा कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। उल्लेखनीय है कि ककरई के सेल्समैन द्वारा आदिवासी ग्रामीणों के हक का उचित मूल्य का राशन लगातार डकारा जा रहा था, जिससे हितग्राही परेशान थे।
इसी क्रम में बुधवार को हितग्राहियों ने पुलिस व प्रशासन को मामले की शिकायत दर्ज कराई कि उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन पहलवान सिंह यादव द्वारा उनसे दो महीने से अंगूठा लगवाया जा रहा है, परंतु राशन नहीं दिया जा रहा। उक्त शिकायत के उपरांत गुरूवार को जब आदिवासी समाज के लोग उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने पहुंचे तो पहलवान यादव ने उन्हें राशन तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने अपने दो साथियों बल्लो व प्रताप यादव के साथ मिलकर सभी ग्रामीणों की मारपीट करना शुरू कर दिया।
ग्रामीणों का कहना था कि तीनों आरोपितों ने मिलकर उन्हें बांटा गया उचित मूल्य का राशन भी छीन लिया। मामले की शिकायत ग्रामीणों द्वारा बैराड़ पुलिस को दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने आराेपितों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं सहित अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कर लिया।
जब आरोपित सेल्समैन पहलवान यादव को इस बात की जानकारी लगी कि आदिवासियों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है तो वह अपने भाई बल्ले व प्रताप यादव के साथ 17 अक्टूबर की रात गाम सढ़ पहुंच गया और सहरिया विकास परिषद बैराड के अध्यक्ष रामनिवास आदिवासी से कहा कि यदि हमारे खिलाफ की गई एफआईआर वापस नहीं ली तो तुम्हें जान से मार देंगे हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भयभीत आदिवासियों ने थाना प्रभारी से उनकी सुरक्षा के लिए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई किए जाने की मांग की है।