MP में खिलाड़ियों से खिलवाड़... नाश्ते में निकले कीड़े, शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने की मारपीट

नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। पुलिस परेड ग्राउंड में चल रही संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता के दौरान शुक्रवार को खिलाड़ियों के नाश्ते में कीड़े निकले। इस बात को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे।

ABVP कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई लाठियां

इस दौरान नारे बाजी होने पर पुलिस ने ABVP कार्यकर्ताओं लाठियां चलाते हुए मारपीट कर दी। इससे गुस्साए भाजपा और ABVP कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौराहा पर चक्का जाम कर एसपी मनोहर सिंह मंडलोई का पुतला फूंका।

कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ

प्रदर्शन कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत, पूर्व अध्यक्ष अमित नुना, पूर्व विधायक केके श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता के बीच एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, एसडीओपी राहुल कटरे पुलिस बल के साथ पहुंचे और कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। शाम करीब 4.30 बजे से शुरू हुआ चक्काजाम और प्रदर्शन रात 8:29 बजे समाप्त हुआ।