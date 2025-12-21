शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर ने हाथ और गर्दन काटकर की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी: शिवपुरी के राजमाता सिंधिया मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न डॉक्टर ने कॉलेज के हॉस्टल में खुद के हाथ और गर्दन काट कर आत्महत्या का प्रयास किया। डॉक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार मयंक (पुत्र राजकुमार दांगी उम्र 25 साल निवासी अयोध्या नगर भोपाल) ने शनिवार की सुबह इंटर्न हास्टल के कमरे में खुद का हाथ और गर्दन काट कर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों ने इंटर्न डॉक्टर को उपचार के लिए रैफर करने की बात कही है। इंटर्न डॉक्टर ने आत्महत्या का प्रयास किन कारणों से किया, उनका खुलासा नहीं हो सका है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
यहां बताना होगा कि इससे पूर्व वर्ष 2023 में मेडिकल कॉलेज में पदस्थ एक एक स्टाफ नर्स लोकेश नामदेव ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। उस समय नर्स ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर आरोप लगाया था कि वह उसकी सीआर खराब करने की धमकी देते हैं और उसे जानबूझ कर प्रताड़ित करते हैं। उक्त मामले में मामले में जांच भी हुई और नर्स के कई आरोप सत्य पाए गए थे।