शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर ने हाथ और गर्दन काटकर की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी: शिवपुरी के राजमाता सिंधिया मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न डॉक्टर ने कॉलेज के हॉस्टल में खुद के हाथ और गर्दन काट कर आत्महत्या का प्रयास किया। डॉक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार मयंक (पुत्र राजकुमार दांगी उम्र 25 साल निवासी अयोध्या नगर भोपाल) ने शनिवार की सुबह इंटर्न हास्टल के कमरे में खुद का हाथ और गर्दन काट कर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। चिकित्सकों ने इंटर्न डॉक्टर को उपचार के लिए रैफर करने की बात कही है। इंटर्न डॉक्टर ने आत्महत्या का प्रयास किन कारणों से किया, उनका खुलासा नहीं हो सका है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस ने सूचना के आधार पर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।