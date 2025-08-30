MP में उधना-सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन के अंदर बदमाशों ने महिलाओं से की अभद्रता, मोबाइल भी किए चोरी
उज्जैन से इटावा जा रही उधना-सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन (क्रमांक 09117) में शुक्रवार रात बदमाशों ने हंगामा किया। गुना आउटर पर 10-15 युवक ट्रेन में चढ़ गए और अलग-अलग कोच में यात्रियों के मोबाइल चोरी कर लिए।
Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 07:05:44 AM (IST)
Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 07:12:48 AM (IST)
मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अभद्रता
HighLights
- शुक्रवार रात बदमाशों ने हंगामा किया
- ट्रेन में यात्रियों के मोबाइल चोरी कर लिए
- महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई
नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। उज्जैन से इटावा जा रही उधना-सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन (क्रमांक 09117) में शुक्रवार रात बदमाशों ने हंगामा किया। गुना आउटर पर 10-15 युवक ट्रेन में चढ़ गए और अलग-अलग कोच में यात्रियों के मोबाइल चोरी कर लिए। एस-6 कोच में महिलाओं ने जब बदमाशों की करतूत का वीडियो बनाना चाहा तो उनके साथ अभद्रता भी की गई।
जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 10 बजे की है। बदमाशों की हरकतों से यात्री परेशान हो गए और कुछ ने आनलाइन शिकायत दर्ज कराई। रात करीब 11 बजे जब ट्रेन शिवपुरी स्टेशन पर पहुंची तो रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने जांच की, लेकिन तब तक बदमाश वहां से उतर चुके थे। बाद में यात्रियों से पंचनामा भरवाकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।
रेलवे पुलिस ने क्या कहा
रेलवे पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।