MP में उधना-सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन के अंदर बदमाशों ने महिलाओं से की अभद्रता, मोबाइल भी किए चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। उज्जैन से इटावा जा रही उधना-सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेन (क्रमांक 09117) में शुक्रवार रात बदमाशों ने हंगामा किया। गुना आउटर पर 10-15 युवक ट्रेन में चढ़ गए और अलग-अलग कोच में यात्रियों के मोबाइल चोरी कर लिए। एस-6 कोच में महिलाओं ने जब बदमाशों की करतूत का वीडियो बनाना चाहा तो उनके साथ अभद्रता भी की गई।

जानकारी के अनुसार, घटना रात करीब 10 बजे की है। बदमाशों की हरकतों से यात्री परेशान हो गए और कुछ ने आनलाइन शिकायत दर्ज कराई। रात करीब 11 बजे जब ट्रेन शिवपुरी स्टेशन पर पहुंची तो रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने जांच की, लेकिन तब तक बदमाश वहां से उतर चुके थे। बाद में यात्रियों से पंचनामा भरवाकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।