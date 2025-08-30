उज्जैन में अवैध निर्माण पर सख्ती; बेगमबाग में फिर चला बुलडोजर, अंगारा रेस्टोरेंट ढहाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने शुक्रवार सुबह बेगमबाग क्षेत्र में एक बार फिर बुलडोजर चलाया। तीन महीने में हुई इस तीसरी कार्रवाई में भूखंड क्रमांक-19 पर संचालित अंगारा रेस्टोरेंट ढहा दिया गया। यह रेस्टोरेंट लंबे समय से विवादित था और न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण 11 जून को हुई कार्रवाई में बच गया था। उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र के सुंदरीकरण और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देने की योजना के तहत अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं।

यूडीए के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि 2400 वर्ग फीट का यह भूखंड अनीशा बी के नाम दर्ज था। यहां दो भागों में किरायेदार रहते थे और वर्षों से ‘अंगारा’ नाम से चिकन-मटन का रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। भूखंड की लीज दस साल पहले निरस्त हो चुकी थी और कोर्ट केस चल रहा था। दो दिन पहले स्टे आदेश हटने पर अवैध भवन को ध्वस्त कर जमीन पर कब्जा लिया गया।