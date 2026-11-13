पिछोर को जिला बनाने की मंच से MLA लोधी और सिंधिया ने उठाई मांग, 2027 तक टाल गए सीएम

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पिछोर के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में दिल खोलकर आए थे, लेकिन पिछोर को जिला बनाने की सबसे बड़ी मांग पर उन्होंने 2027 का टाइम-टेबल थमा दिया। मंच से विधायक प्रीतम सिंह लोधी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सुर में जिला बनाओ, जिला बनाओ की मांग उठाई, पूरा पंडाल खड़ा होकर जिला बनाने की गुहार लगाने लगा, लेकिन सीएम ने कहा, परिसीमन आयोग बना है, 2027 में मैं रिकमंड करूंगा।

परिसीमन आयोग और 2027 का हवाला दिया यानी पिछोर को जिला बनने के लिए अभी कम से कम एक और चुनावी मौसम का इंतजार करना होगा। एक तरफ सीएम ने पिछोर को जिला बनाने की तारीख नहीं दी, बल्कि परिसीमन आयोग और 2027 का हवाला दिया। दूसरी तरफ उन्होंने वही सब कुछ दे दिया, जो एक जिले को चाहिए होता है।

पूरे पंडाल को खड़ा कराकर जिला बनाने की मांग रखवाई सिंधिया ने याद दिलाया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी स्टेडियम में पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी। उन्होंने पूरे पंडाल को खड़ा कराकर जिला बनाने की मांग रखवाई। प्रीतम सिंह लोधी ने कहा अगर पिछोर जिला बन जाएगा तो पिछोर में भाजपा की सीट परमानेंट हो जाएगी। भाजपा जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव ने भी विधायक की किला और जिला की कल्पना को मंजूरी देने का निवेदन किया। विधानसभा चुनाव से पहले बड़े मास्टरस्ट्रोक की तैयारी राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम ने जानबूझकर जिला की घोषणा को 2027 तक टाला है, ताकि 2028 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक बनाया जा सके। तब तक पिछोर को जिला बनने लायक बनाने की तैयारी चलती रहेगी। फिलहाल पिछोर को जिला नहीं, जिले का ट्रेलर मिला है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मंच से यह कहा भी कि अभी तो यह ट्रेलर है।