'मेरी माला को गंभीरता से लेना, अन्यथा अगली बार...', लापरवाही पर MP के मंत्री ने जमकर लगाई अधिकारियों की क्लास

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। शहर में पिछले एक महीने से मड़ीखेड़ा जलावर्धन योजना के माध्यम से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। शहर के हजारों लोग मड़ीखेड़ा जलावर्धन योजना के इस गंदे पानी को पीने से लगातार बीमार हो रहे हैं। नईदुनिया ने जनहित से जुड़े इस मुद्दे को लगातार प्रकाशित किया। उक्त खबरों के क्रम में बीच-बीच में नपा ने एक-दो दिन साफ पानी भी सप्लाई किया, लेकिन बाद में हालात जस के तस हो गए। इसी क्रम में 19 अगस्त के अंक में नईदुनिया ने ‘गंदे पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं, जनता परेशान’ नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित कर एक बार फिर से पूरे मामले को उठाया।

प्रभारी मंत्री ने एई को दिए सख्त निर्देश उक्त खबर को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नगर पालिका एई सचिन चौहान को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि अगर कल से शहर में गंदा पानी नहीं दिखना चाहिए। यह तुम्हारी लापरवाही है। मैं जानता हूं तुम कितनी ब्लीचिंग और एलम डाल रहे हो। शहर में गंदा पानी क्यों आ रहा है? इस दौरान मौके पर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी व एसपी अमन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। शहर की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री ने उनके साथ भी मंत्रणा की। लेबोरेट्री चालू क्यों नहीं है?

प्रभारी मंत्री ने एई से फिल्टर प्लांट पर लेबोरेट्री के संबंध में जब एई सचिन चौहान से जानकारी चाहते हुए पूछा कि क्या लेबोरेट्री में दोनों समय पानी की टेस्टिंग की जा रही है, तो बताया गया कि लेबोरेट्री चालू नहीं है। इस पर मंत्री ने नाराजगी चाहिर करते हुए कहा कि लेबोरेट्री चालू क्यों नहीं है? उसे चालू करने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने एसडीएम राजावत को निर्देश दिए कि वह जाकर देखें और उचित कार्रवाई करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सफाई के दौरान जो पाइप लाइन टूटी है, वह भी तत्काल जुड़ जाए। नपा एसआई से बोले, मेरी माला को गंभीरता से लेना लुहारपुरा की पुलिया पर नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा डंप किए जा रहे कचरे के संबंध में जब प्रभारी मंत्री को शिकायत मिली तो वह खुद मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।