'मेरी माला को गंभीरता से लेना, अन्यथा अगली बार...', लापरवाही पर MP के मंत्री ने जमकर लगाई अधिकारियों की क्लास

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी। शहर में पिछले एक महीने से मड़ीखेड़ा जलावर्धन योजना के माध्यम से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है। शहर के हजारों लोग मड़ीखेड़ा जलावर्धन योजना के इस गंदे पानी को पीने से लगातार बीमार हो रहे हैं। नईदुनिया ने जनहित से जुड़े इस मुद्दे को लगातार प्रकाशित किया। उक्त खबरों के क्रम में बीच-बीच में नपा ने एक-दो दिन साफ पानी भी सप्लाई किया, लेकिन बाद में हालात जस के तस हो गए। इसी क्रम में 19 अगस्त के अंक में नईदुनिया ने ‘गंदे पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं, जनता परेशान’ नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित कर एक बार फिर से पूरे मामले को उठाया।
उक्त खबर को संज्ञान में लेते हुए प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने नगर पालिका एई सचिन चौहान को सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि अगर कल से शहर में गंदा पानी नहीं दिखना चाहिए। यह तुम्हारी लापरवाही है। मैं जानता हूं तुम कितनी ब्लीचिंग और एलम डाल रहे हो। शहर में गंदा पानी क्यों आ रहा है? इस दौरान मौके पर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी व एसपी अमन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। शहर की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री ने उनके साथ भी मंत्रणा की। लेबोरेट्री चालू क्यों नहीं है?
प्रभारी मंत्री ने एई से फिल्टर प्लांट पर लेबोरेट्री के संबंध में जब एई सचिन चौहान से जानकारी चाहते हुए पूछा कि क्या लेबोरेट्री में दोनों समय पानी की टेस्टिंग की जा रही है, तो बताया गया कि लेबोरेट्री चालू नहीं है। इस पर मंत्री ने नाराजगी चाहिर करते हुए कहा कि लेबोरेट्री चालू क्यों नहीं है? उसे चालू करने की जिम्मेदारी किसकी है?
उन्होंने एसडीएम राजावत को निर्देश दिए कि वह जाकर देखें और उचित कार्रवाई करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सफाई के दौरान जो पाइप लाइन टूटी है, वह भी तत्काल जुड़ जाए। नपा एसआई से बोले, मेरी माला को गंभीरता से लेना लुहारपुरा की पुलिया पर नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा डंप किए जा रहे कचरे के संबंध में जब प्रभारी मंत्री को शिकायत मिली तो वह खुद मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।
जब इस बात की जानकारी नपा को मिली तो आनन-फानन में वहां से कचरा उठाने के लिए सफाईकर्मियों की बड़ी टीम भेज दी गई और कुछ ही मिनट में वहां से एक ट्रॉली कचरा उठा लिया गया। बावजूद इसके वहां कचरे की करीब एक-एक फीट की लेयर बिछी हुई थी। मंत्री ने वहां स्वयं फावड़ा चलाया और कचरे को देखकर नाराजगी जाहिर की। चंद मिनट में ही सफाई का प्रयास करने के चलते नपा के एसआई योगेश शर्मा को फूलों की माला पहनाई गई और इसके साथ ही कहा गया कि मेरी इस माला को गंभीरता से लेना, अन्यथा अगली बार रवानगी डाल दूंगा।
हम खुले बड़ें खंबों पर जालियां लगवा रहे हैं इसके बाद प्रभारी मंत्री गुरुद्वारा रोड पर ही तारकेश्वरी कालोनी के बाहर मुख्य सड़क पर कचरे के डंपिंग सेंटर को देखने के लिए पहुंचे। वहां से नपा के सफाईकर्मियों ने कचरा तो हटवा दिया था। लोगों ने मंत्री को बताया कि आप कैमरे चैक कर लो कि यह कचरा कितनी देर पहले हटाया गया है। उन्होंने वहां लगे विद्युत पोल सहित खुले हुए बिजली के तारों को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई। इस पर उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि ऐसे जितने भी पोल हैं, वहां पर हम फेंसिंग करवा रहे हैं ताकि कोई विद्युत पोल तक न पहुंच सके।
मंत्री ने अपने हाथों से साफ की अस्पताल का बाथरूम प्रभारी मंत्री जिला अस्पताल के निरीक्षण पर भी पहुंचे। सबसे पहले वह ट्रामा सेंटर में गए। उन्होंने आइसीयू के बाहर के बाथरूम को चैक किया तो वहां बहुत अधिक गंदगी थी। इस पर मंत्री ने स्वयं ही अपने हाथों से बाथरूम को साफ किया और बताया कि सफाई ऐसे की जाती है। इसके बाद उन्होंने बाशबेसन की गंदगी को भी साफ कर, अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया।