MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : अर्चना तिवारी ने खुद बनाया था गायब होने का प्लान, वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास मिले जले हुए वोटर कार्ड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लंबे समय से रहस्यमयी बनी हुई अर्चना तिवारी (Archana Tiwari) की गुमशुदगी का राज अब खुल गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्चना खुद इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स कर चुकी अर्चना परिवार की पसंद से शादी नहीं करना चाहती थी। घरवालों ने कई रिश्ते दिखाए लेकिन अर्चना हर बार इंकार करती रही। इसी कारण घर में अक्सर विवाद होते थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)