MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : अर्चना तिवारी ने खुद बनाया था गायब होने का प्लान, वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास मिले जले हुए वोटर कार्ड

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 05:46:42 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 06:33:24 PM (IST)
    HighLights

    1. अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का राज अब खुल गया है
    2. वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास मिले जले हुए वोटर कार्ड
    3. तवा बांध के कैचमेंट एरिया व पहाड़ी इलाकों में बारिश जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। लंबे समय से रहस्यमयी बनी हुई अर्चना तिवारी (Archana Tiwari) की गुमशुदगी का राज अब खुल गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्चना खुद इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स कर चुकी अर्चना परिवार की पसंद से शादी नहीं करना चाहती थी। घरवालों ने कई रिश्ते दिखाए लेकिन अर्चना हर बार इंकार करती रही। इसी कारण घर में अक्सर विवाद होते थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    अगस्त माह के दूसरे पखवाड़े में मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जिले में भी पिछले 24 घंटे से तेज बरसात हो रही है। तवा बांध के कैचमेंट एरिया एवं पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश के कारण इस मानसून में दूसरी बार तवा बांध के पांच गेट खोले गए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    सिविल लाइन रोड पर स्थित केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार के सरकारी आवास के पास मंगलवार रात 43 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, कछ कार्ड जली हालत में हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची और कार्ड को जब्त किया गया, प्रशासन ने इस मामले में वोटर आईडी कार्ड्स के दुरुपयोग होने की आशंका जताई है टीकमगढ़ कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    निजी स्कूलों की तर्ज पर हाइटेक सुविधाएं देने के वादे के साथ करीब चार साल पहले शुरू हुए सीएम राइज स्कूलों (सांदीपनि विद्यालयों) में सुविधाओं, संसाधनों की उपलब्ता की रफ्तार सुस्त गति से चल रही है। परिवहन सुविधा पटरी से उतरी हुई है। अंचल के खातेगांव में काफी दिनों से परिवहन सुविधा बंद हाेने के कारण परेशान हो रहे बच्चे बुधवार को सड़क पर उतर आए। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    कातरखेड़ा में नर्मदा नदी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा बुधवार सुबह करीब 8 बजे यहां से 10 किमी दूर कातरखेड़ा में हुआ, जहां छोटे भाई को नर्मदा में डूबता देख बड़े भाई ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन दोनों ही डूब गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

    फेसबुक में हुई दोस्ती के बाद 100 km दूर प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को परिजनों ने बंधक बनाकर जमकर पीटा। इसे तकरीबन 13 घंटे तक बंधक रखने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। जहां पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता करा कर मामले को रफा दफा कर दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर...)

