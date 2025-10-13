MP में जहरीला दूध बेचने वालों पर गिरी गाज, डेयरी संचालकों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबित
MP News: शिवपुरी जिले में नकली और अमानक दूध बेचने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने शिवपुरी, करैरा और पोहरी की तीन डेयरियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए और संचालकों पर जुर्माना लगाया। कई डेयरियां बिना लाइसेंस के अवैध रूप से दूध व खाद्य पदार्थ बेच रही थीं। वसूली के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 07:57:57 PM (IST)
Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 08:02:25 PM (IST)
MP में इन दूध डेयरियों पर मिलता है जहरीला दूध और दूध से बने पदार्थ (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
- तीन दूध डेयरियों के लाइसेंस अमानक दूध पर निलंबित।
- बिना लाइसेंस दूध बेचने वालों पर जुर्माना लगाया गया।
- अपर कलेक्टर ने तहसीलदार को वसूली के आदेश दिए।
नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: जिले में नकली दूध और दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थों का विक्रय लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीन दूध डेयरियों के लायसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिन दूध डेयरियों के लायसेंस निरस्त किए गए हैं उनमें शिवपुरी की शिवहरे दूध डेयरी, पोहरी की गुप्ता किराना स्टोर और करैरा की राधिका दूध डेयरी शामिल हैं।
डेयरियों के सेम्पल में मिली गड़बड़ी
इन तीनों दूध डेयरियों के सेम्पल अमानक पाए गए हैं। इसी के चलते शिवहरे दूध डेयरी के संचालक सतीश शिवहरे पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। वहीं पोहरी की गुप्ता किराना स्टोर के संचालक विष्णु कुमार गुप्ता और करैरा की राधिका दूध डेयरी के संचालक संतोष विश्वकर्मा पर भी 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
बिना लायसेंस कर रहे व्यापार
यह तीनों अब दूध व दूध से बने पदार्थ बेचने के लिए अधिकृत नहीं हैं। यह लोग बिना लायसेंस के व्यापार कर रहे हैं। अपर कलेक्टर ने दिनारा की धर्मेन्द्र मिल्क डेयरी के संचालक धर्मेन्द्र यादव पर 25 हजार रुपये का, महेंद्रपुरा शिवपुरी के वीरेंद्र यादव पर दस हजार रुपये तथा ग्राम जोहरिया (करैरा) जिला दतिया पर 2 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है यह तीनों ही दूध डेयरी संचालक बिना लायसेंस के ही अवैधानिक खाद सामग्री विक्रय कर रहे थे।
लिया गया एक्शन
इसके अलावा दिनारा की कैलादेवी डेयरी के संचालक ब्रजमोहन रावत पर भी 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह लायसेंस एक्सपायर होने के बाद भी खाद्य सामग्री विक्रय कर रहे हैं। अर्थदंड की वसूली के लिए लिखा पत्र इस संबंध में अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला का कहना है जिन दूध डेयरियों का नियम विरूद्ध संचालन किया जा रहा है उन पर कार्रवाई की गई है।