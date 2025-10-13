MP में जहरीला दूध बेचने वालों पर गिरी गाज, डेयरी संचालकों पर भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: जिले में नकली दूध और दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थों का विक्रय लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने तीन दूध डेयरियों के लायसेंस निलंबित कर दिए हैं। जिन दूध डेयरियों के लायसेंस निरस्त किए गए हैं उनमें शिवपुरी की शिवहरे दूध डेयरी, पोहरी की गुप्ता किराना स्टोर और करैरा की राधिका दूध डेयरी शामिल हैं।

डेयरियों के सेम्पल में मिली गड़बड़ी इन तीनों दूध डेयरियों के सेम्पल अमानक पाए गए हैं। इसी के चलते शिवहरे दूध डेयरी के संचालक सतीश शिवहरे पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। वहीं पोहरी की गुप्ता किराना स्टोर के संचालक विष्णु कुमार गुप्ता और करैरा की राधिका दूध डेयरी के संचालक संतोष विश्वकर्मा पर भी 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।