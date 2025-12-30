शिवपुरी हत्याकांड: प्रेमिका ने दूरी बनाने को कहा तो प्रेमी ने ब्लेड से रेता गला, 15 साल पुराने प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। नरवर थाना क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में मंगलवार दोपहर एक शादीशुदा महिला की उसके प्रेमी ने ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। मृतका रिंकी कोली (35) अपने परिवार से छिपकर प्रेमी गोकुल कोली (40) से मिलने आई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गोकुल, रिंकी पर अपना घर छोड़कर साथ भागने का दबाव बना रहा था, जिसे मानने से रिंकी ने इनकार कर दिया था।
पुलिस के अनुसार, ग्राम इमलिया निवासी गोकुल और रिंकी के बीच करीब 15 साल पहले प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजनों के विरोध के कारण रिंकी की शादी ग्वालियर के चंदन कोली से कर दी गई। शादी के बावजूद गोकुल और रिंकी का मिलना-जुलना जारी रहा। गोकुल ने रिंकी के प्यार में शादी तक नहीं की। जब रिंकी के पति और मायके वालों को इस रिश्ते का पता चला, तो काफी विवाद और मारपीट भी हुई, लेकिन दोनों का संपर्क नहीं टूटा।
पिछले कुछ दिनों से रिंकी अपने मायके में रह रही थी। गोकुल लगातार उस पर दबाव बना रहा था कि वह पति और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने आ जाए। रिंकी के बच्चे अब बड़े हो रहे थे और परिवार का दबाव भी बढ़ रहा था, इसलिए उसने गोकुल से दूरी बनाने का फैसला कर लिया था। इसी विषय पर बात करने के लिए गोकुल ने उसे मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे नरवर के अमर शांति गेस्ट हाउस में बुलाया था।
गेस्ट हाउस के कमरे में जाने के कुछ देर बाद ही दोनों के बीच तीखी बहस और झगड़ा शुरू हो गया। चीख-पुकार सुनकर गेस्ट हाउस मालिक दारा सिंह कुशवाह वहां पहुंचे और कमरा खुलवाया। कमरा खुलते ही अंदर का नजारा खौफनाक था, रिंकी जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी और उसका गला रेता जा चुका था। गोकुल ने मालिक को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद स्टाफ की मदद से उसे मौके पर ही दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।
