शिवपुरी में छात्रा को टॉफी देकर बुजुर्ग ने की छेड़छाड़, CCTV ने पकड़ा, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। देहात थानांतर्गत नीलगर चौराहा क्षेत्र में एक मासूम छात्रा के साथ एक बुजुर्ग ने छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार इमामबाड़ा निवासी एक नाबालिग छात्रा शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। रोजाना की तरह वह शनिवार को भी पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। इसी दौरान जब वह 10:30 बजे अपने स्कूल में खड़ी थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास पहुंचा।

घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद

उसने छात्रा को टॉफी देने के बहाने उसका हाथ पकड़ कर लिया और अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। पीड़िता के अनुसार वह भाग कर स्कूल में गई। यह पूरी घटना वहां खड़े युवक अंकित वाल्मिकी ने देखी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित बुजुर्ग व्यक्ति वहां से भाग गया, जो भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है।

बुजुर्ग पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

अंकित वाल्मिकी के अनुसार जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, वह उसे अच्छे से जानता है। आरोपित का नाम आशीष डोंगरा है और वह अंबेडकर कालोनी में रहता है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।