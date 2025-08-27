Molestation Cases in MP: महिला खिलाड़ी और साध्वी से छेड़छाड़ के आरोप में मोहम्मद आसिफ खान और ताज मोहम्मद गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, नर्मदापुरम/उज्जैन। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम दो अलग-अलग स्थानों पर हुई छेड़छाड़ की घटनाओं से सनसनी फैल गई। एक मामले में नर्मदापुरम की 15 वर्षीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल खिलाड़ी को शिकार बनाया गया, जबकि दूसरे मामले में उज्जैन में जैन साध्वी से सरेराह छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़
नर्मदापुरम में स्कूल के मैदान से अभ्यास के बाद घर लौट रही खिलाड़ी और उसकी सहेली के साथ कोठी बाजार क्षेत्र में 20 वर्षीय मोहम्मद आसिफ खान ने छेड़छाड़ की। उसने अभद्र टिप्पणी कर 50 रुपये देकर जबरन ले जाने की कोशिश की। गुस्साई छात्राओं ने आरोपी को पकड़कर धुनाई कर दी। वहां मौजूद लोगों ने भी उसे पीटा और बाद में पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
साध्वी के साथ छेड़छाड़
वहीं उज्जैन के नमक मंडी क्षेत्र में उपाश्रय जा रही एक जैन साध्वी के साथ ताज मोहम्मद ने सरेराह छेड़छाड़ की। भीड़ ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भाग निकला। जैन समाज ने खाराकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी की पंक्चर की दुकान महाकाल चौराहे पर है। घटना से जैन समाज में आक्रोश है।
