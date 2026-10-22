शिवपुरी में पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगा दुधमुंहे बच्चे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, फेंकने की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। कोलारस में पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक ने पानी की टंकी से दूधमुंहे बच्चे को भी नीचे फेंकने की धमकी दी। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे टीआई ने युवक को समझाइश दी जिसके बाद वह नीचे उतर आया।