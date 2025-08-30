नगर पालिका में कागजों तक सीमित रहे निर्माण कार्य, तीन सीएमओ निलंबित

शिवपुरी (नईदुनिया प्रतिनिधि): शिवपुरी नगर पालिका में पिछले ढाई महीने से चल रहे विवाद और शिकायतों की जांच के बाद नगर प्रशासन ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा एडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला से करवाई गई जांच रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संकित भोंडवे ने वर्तमान सीएमओ इशांक धाकड़ के अलावा पूर्व सीएमओ डा. केशव सगर और शैलेष अवस्थी को निलंबित कर दिया है।

बड़ी वजहें

जन कारणों से तीनों सीएमओ निलंबित किए गए, उनमें प्रमुख हैं-

नगर पालिका में वर्ष 2022 से अब तक 57.80 करोड़ रुपये के 743 कार्य या तो शुरू ही नहीं हुए या धरातल पर अपूर्ण हैं, कई पूर्ण कार्यों में ठेकेदारों को उनके बिल मिलने के बावजूद 4 से 8 महीने तक भुगतान नहीं किया गया, जबकि कुछ मामलों में 1-2 माह में भुगतान किया गया। कुल 11.47 करोड़ रुपये के भुगतान में से 5.09 करोड़ केवल दो फर्मों को दिए गए, जिससे अन्य निविदाकारों की शिकायतें हुईं।