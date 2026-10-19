'मैडम मेरे साथ बाहर घूमने चलो...': टीचर ने दी थाने जाने की धमकी तो पैरों में गिर पड़ा शिवपुरी के स्कूल का प्रिंसिपल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी : कोलारस के सांदीपनि स्कूल में पदस्थ प्राचार्य राकेश कुलश्रेष्ठ ने शिक्षिका से अशिष्ट शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि मेरे साथ बाहर घूमने चलो। शिक्षिका ने थाने में जाने की धमकी दी तो पैर छूकर माफी मांगने लगे।

बाद में दोनों को छोड़नी पड़ी नौकरी स्कूल के विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो, यह कोई फिसली हुई जुबान नहीं, बल्कि सोचा-समझा दबाव था। आरोप है कि प्राचार्य राकेश कुलश्रेष्ठ महिला शिक्षिकाओं को अकेले में बुलाकर खाली पीरियड का गलत इस्तेमाल करने का दबाव बनाते थे। लगातार की जा रही अशोभनीय टिप्पणियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर एक महिला शिक्षिका ने खुलकर विरोध कर दिया। इसके बाद उन्हें स्कूल से नौकरी छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ गया।