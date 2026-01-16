मेरी खबरें
    शिवपुरी में एक महीने पहले पत्नी से झगड़ा कर घर से निकले पति का अब मिला कंकाल

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 02:09:41 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 02:10:46 PM (IST)
    शिवपुरी में एक महीने पहले पत्नी से झगड़ा कर घर से निकले पति का अब मिला कंकाल
    पुलिस ने कंकाल को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। - प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. पुलिस ने कंकाल के कपड़ों से बरामद दस्तावेजों से की पहचान
    2. पुलिस ने शव का पीएम करवा कर शुरू की मामले की जांच
    3. करीब एक महीने पहले घर से निकला था और मिला कंकाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी जिले के देहात थानांतर्गत गरिमा पैट्रोल पंप के पास सड़क के बीचो बीच बने मीडियन की झाड़ियों में गुरुवार को एक नरकंकाल व बाइक पड़ी मिली। उसकी पहचान इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम मझारी के रहने वाले एक मजदूर के रूप में हुई है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई को सूचना मिली कि गरिमा पैट्रोल पंप के पास सड़क की मीडियन की झाड़ियों में एक बाइक पड़ी हुई है।

    सूचना के आधार पर पुलिस जब बाइक को देखने के लिए पहुंची तो वहां पर एक नरकंकाल भी पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने बाइक और नरकंकाल को बरामद कर मृतक की पहचान के प्रयास शुरू किए तो पता चला कि मृतक इंदार थाना क्षेत्र के मझारी गांव का रहने वाला रामदास उर्फ रनुआ आदिवासी है। पुलिस ने उसके स्वजन को बुलवा कर पूछताछ की तो पता चला कि रामदास करीब एक महीने पहले घर से अपनी पत्नी हसीना से झगड़ा करके यह कहकर निकला था कि वह तो आलू खोदने के लिए जा रहा है।


    पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण साफ होगा

    रामदास घर वापस नहीं पहुंचा तो स्वजन ने भी यह माना कि वह मजदूरी करने के लिए गया होगा, परंतु गुरुवार को उसका शव बरामद हुआ है। यह घटना शिवपुरी से गांव लौटते समय होना बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि वह शिवपुरी से जब अपने गांव वापस लौट रहा होगा तो उसकी बाइक अनियंत्रित होकर मीडियन में जा गिरी होगी।

    इसी दौरान हादसे में उसकी मौत हो गई होगी। टीआई का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

