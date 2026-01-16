शिवपुरी में एक महीने पहले पत्नी से झगड़ा कर घर से निकले पति का अब मिला कंकाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शिवपुरी जिले के देहात थानांतर्गत गरिमा पैट्रोल पंप के पास सड़क के बीचो बीच बने मीडियन की झाड़ियों में गुरुवार को एक नरकंकाल व बाइक पड़ी मिली। उसकी पहचान इंदार थाना क्षेत्र के ग्राम मझारी के रहने वाले एक मजदूर के रूप में हुई है। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई को सूचना मिली कि गरिमा पैट्रोल पंप के पास सड़क की मीडियन की झाड़ियों में एक बाइक पड़ी हुई है।

सूचना के आधार पर पुलिस जब बाइक को देखने के लिए पहुंची तो वहां पर एक नरकंकाल भी पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने बाइक और नरकंकाल को बरामद कर मृतक की पहचान के प्रयास शुरू किए तो पता चला कि मृतक इंदार थाना क्षेत्र के मझारी गांव का रहने वाला रामदास उर्फ रनुआ आदिवासी है। पुलिस ने उसके स्वजन को बुलवा कर पूछताछ की तो पता चला कि रामदास करीब एक महीने पहले घर से अपनी पत्नी हसीना से झगड़ा करके यह कहकर निकला था कि वह तो आलू खोदने के लिए जा रहा है।