घटिया मरम्मत ने खोल दी व्यवस्था की पोल, ग्रामीणों ने हाथ से उखाड़ी ‘प्रधानमंत्री सड़क’; Video Viral होने पर अब जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम लेते ही मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित सड़कों का दावा गूंजता है, लेकिन जिले की बड़नगर तहसील में यही ‘प्रधानमंत्री सड़क’ खस्ता हालात में पाई गई है। बड़नगर मुख्य मार्ग से पीपलू और दोतरू गांव को जोड़ने वाली करीब पांच किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत के कुछ ही समय बाद ग्रामीणों ने उसकी असलियत हाथों से उखाड़कर दिखा दी। मरम्मत के नाम पर की गई यह लीपापोती का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सड़क की डामर परत इतनी कमजोर है कि ग्रामीण उसे बिना औजार, सिर्फ हाथों से उखाड़ रहे हैं। मामला उजागर होते ही सांसद अनिल फिरोजिया ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसी ‘लीपापोती’ अब नहीं चलेगी।