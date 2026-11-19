नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। शहर के बैंक कॉलोनी के एमीनेंट पब्लिक स्कूल में गुरुवार को परीक्षा शुरू होने से पहले ही बच्चों की परीक्षा हो गई। फीस बकाया होने के नाम पर कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया।

बच्चे स्कूल के बाहर खड़े रहे, अंदर शिक्षिका से अभिभावक बहस करते रहे। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके शिक्षा विभाग की टीम स्कूल पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल की। स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा शिक्षा विभाग के योजना अधिकारी रोहिणी अवस्थी के नेतृत्व में स्कूल पहुंची टीम को स्कूल संचालक और प्राचार्य मौके पर नहीं मिले। टीम ने स्कूल गेट के बाहर खड़े विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश दिलाया, बयान दर्ज किए और जांच शुरू की। डीईओ ने स्कूल संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई का दावा किया गया है। योजना अधिकारी रोहिणी अवस्थी ने कहा, वीडियो में बच्चों को परीक्षा से रोकने और फीस जमा करने का दबाव बनाने का आरोप सामने आया था। मौके पर जांच कर बच्चों को प्रवेश दिलाया गया। यह मामला व्यवस्था की चुप्पी का भी है जानकारों की मानें तो यह मामला सिर्फ एक स्कूल की मनमानी का नहीं है। यह व्यवस्था की चुप्पी का भी है। अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे अहम मौके पर बच्चों को गेट पर रोकना मानसिक प्रताड़ना है। विभाग ने बच्चों को प्रवेश तो दिला दिया, लेकिन अब नजर इस पर रहेगी कि नोटिस का जवाब आने के बाद क्या सिर्फ कागजी चेतावनी देकर मामला दबा दिया जाएगा या फिर नियम तोड़ने पर मान्यता और दंडात्मक कार्रवाई तक बात जाएगी।