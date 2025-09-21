मेरी खबरें
    By Devendra Samadhiya
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 10:41:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 10:41:58 PM (IST)
    Shivpuri News: हनीट्रैप में फंसा तहसील का चपरासी, अश्लील वीडियो बनाकर मांगे दो लाख
    Shivpuri News: हनीट्रैप में फंसा तहसील का चपरासी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। करैरा थानांतर्गत एक महिला ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर नरवर तहसील में पदस्थ चपरासी को हनीट्रेप में फंसाकर उसका अश्लील वीडियो बनाने के बाद दो लाख रुपये की मांग की। मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना शुरू की। पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपित फरार बताए जा रहे हैं।

    महिला के साथ चपरासी का अश्लील वीडियो बनाया

    जानकारी के अनुसार नरवर तहसील में चपरासी के पद पर कार्यरत मुलायम सिंह पुत्र नारायण रावत 42 साल निवासी इमलिया थाना सुभाषपुरा के पास कुछ दिन पहले एक महिला कमलेश रजक का फोन आया। वह महिला, चपरासी से फोन पर बात करने लगी और उसे विश्वास में लेकर मिलने के लिए करैरा बुला लिया। 19 सितंबर को जब मुलायम सिंह करैरा पहुंचा तो कमलेश उसे अपने साथ कमरे में ले गई। इसी दौरान कल्ला जाटव, उषा जाटव, अनिकेत जाटव ने उक्त महिला के साथ चपरासी का अश्लील वीडियो बना लिया।

    आराेपितों की तलाश जारी

    पांचों लोगों ने मुलायम को धमकी दी कि वह उन्हें दो लाख रुपये दे, नहीं तो वह उसका यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देंगे। पांचों आरोपित उसे पिछोर के एसबीआई बैंक में ले गए, जहां उससे खाते में से पैसे निकालने के लिए कहा। इसी दौरान मुलायम वहां से मौका पाकर भाग आया और करैरा थाने आकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की और कमलेश पत्नि अजब सिंह रजक निवासी गनियार थाना सीहोर को तहसील के सामने वाली गली से गिरफ्तार कर लिया। शेष आराेपितों की तलाश की जा रही है।

