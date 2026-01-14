मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में दिनदहाड़े बच्चों सहित महिला का किडनैप, छह साल से मायके में रह रही थी, जबरन कार में उठा ले गया पति... वीडियो वायरल

    शिवपुरी जिले के नरवर क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक महिला और उसके दो बच्चों के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो ...और पढ़ें

    By Devendra SamadhiyaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 12:33:02 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 12:37:17 AM (IST)
    MP में दिनदहाड़े बच्चों सहित महिला का किडनैप, छह साल से मायके में रह रही थी, जबरन कार में उठा ले गया पति... वीडियो वायरल
    शिवपुरी में पत्नी को दो बच्चों को कार में जबरन उठा ले गया पति। (AI Generated Photo)

    HighLights

    1. पुलिस जांच में पति निकला अपहरणकर्ता
    2. अखाड़े के मंदिर के सामने से घटना
    3. छह साल से मायके में रह रही थी महिला

    नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत अखाड़े के मंदिर के सामने से एक महिला और उसके दो बच्चों के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे।

    वीडियो देखने के बाद हरकत में आई पुलिस

    वीडियो के बहुप्रसारित होने के बाद नरवर पुलिस तत्काल हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर महिला अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी, तभी पीछे से एक कार आई। कार में सवार तीन युवक नीचे उतरे और महिला व बच्चों को जबरन पकड़कर कार में बैठा लिया और वहां से फरार हो गए।


    अपहरण की खबर से फैली दहशत

    घटना की जानकारी मिलते ही नरवर में महिला और दोनों बच्चों के अपहरण की खबर तेजी से फैल गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय का माहौल बन गया। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू की और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई।

    जांच में सामने आया पारिवारिक विवाद

    कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि महिला और बच्चों को ले जाने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। जानकारी के अनुसार नरवर निवासी पार्वती जाटव की शादी मगरौनी निवासी जगन्नाथ उर्फ जगत सिंह जाटव के साथ हुई थी। शादी के बाद दंपती के दो बच्चे हुए।

    छह साल से मायके में रह रही थी पार्वती

    परिवार में लगातार विवाद के चलते पार्वती जाटव करीब छह साल पहले अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए नरवर स्थित अपने मायके आकर रहने लगी थी। वह यहीं रहकर अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई करा रही थी।

    मगरौनी में भी नहीं मिला कोई सुराग

    पुलिस ने जब मगरौनी पहुंचकर जगन्नाथ जाटव के घर पर तलाश की, तो पता चला कि वह महिला और बच्चों के साथ वहां भी नहीं पहुंचा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि जगन्नाथ ने पार्वती और बच्चों को क्यों और किस उद्देश्य से अपने साथ ले गया।

    शिकायत का इंतजार, तलाश जारी

    पुलिस के अनुसार अभी तक स्वजनों की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस महिला, बच्चों और जगन्नाथ जाटव की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.