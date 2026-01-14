MP में दिनदहाड़े बच्चों सहित महिला का किडनैप, छह साल से मायके में रह रही थी, जबरन कार में उठा ले गया पति... वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी: नरवर थाना क्षेत्र अंतर्गत अखाड़े के मंदिर के सामने से एक महिला और उसके दो बच्चों के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल बन गया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे।

वीडियो देखने के बाद हरकत में आई पुलिस वीडियो के बहुप्रसारित होने के बाद नरवर पुलिस तत्काल हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर महिला अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी, तभी पीछे से एक कार आई। कार में सवार तीन युवक नीचे उतरे और महिला व बच्चों को जबरन पकड़कर कार में बैठा लिया और वहां से फरार हो गए।

अपहरण की खबर से फैली दहशत घटना की जानकारी मिलते ही नरवर में महिला और दोनों बच्चों के अपहरण की खबर तेजी से फैल गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश और भय का माहौल बन गया। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू की और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई। जांच में सामने आया पारिवारिक विवाद कई घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि महिला और बच्चों को ले जाने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि उसका पति है। जानकारी के अनुसार नरवर निवासी पार्वती जाटव की शादी मगरौनी निवासी जगन्नाथ उर्फ जगत सिंह जाटव के साथ हुई थी। शादी के बाद दंपती के दो बच्चे हुए।