मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नपाध्यक्ष के बेटे पर रेप का केस करने वाली युवती ने खाया जहर, 6 पेज के सुसाइड नोट में लिखा, पुलिस पर आरोप

    नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती ने बुधवार देर रात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। अस्पताल में भर्त ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 08:32:04 PM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 08:32:04 PM (IST)
    नपाध्यक्ष के बेटे पर रेप का केस करने वाली युवती ने खाया जहर, 6 पेज के सुसाइड नोट में लिखा, पुलिस पर आरोप
    नपाध्यक्ष के बेटे पर रेप का केस करने वाली युवती ने खाया जहर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती ने बुधवार देर रात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने छह पेज का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, उनके पति संजय शर्मा, बेटे रजत शर्मा, गायत्री के भाई नरेंद्र शर्मा और मुरैना निवासी बहन के अलावा रिश्तेदार हर्ष शर्मा पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

    क्या है पूरा मामला?

    उसने लिखा है कि उस पर राजीनामा के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। हत्या करवाने की धमकी भी दी गई है। पीड़िता ने 29 अप्रैल को रजत के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार दोनों का संपर्क इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हुआ था। रजत ने 20 अगस्त 2023 को उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो भी बना लिए थे, लेकिन बाद में बहाने करने लगा। 10 अप्रैल 2025 को उसने शादी करने से स्पष्ट मना कर दिया। कहा कि घरवाले नहीं मान रहे। इस मामले में नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा और उनके पति संजय का कहना है कि बेटा जमानत पर है, वह लड़की के संपर्क में नहीं है।


    पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

    पीड़िता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस अफसरों पर भी आरोप लगाए हैं। कहा कि कार्रवाई नहीं होने दी जा रही। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी कृपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि पीड़िता कई बार थाने से लौट गई थी। आखिर में शिकायत दर्ज कराया, तीन माह पहले चालान भी पेश कर दिया गया है। फिलहाल उसके बयान दर्ज कर जांच की जा रही है। आगे जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- 'सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत, जल्द शुरू होगा निर्यात', ग्वालियर में बोले गृह मंत्री अमित शाह

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.