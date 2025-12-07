शिवपुरी में छोटे भाई ने बड़े भाई की छाती में मारी खटिया की पाटी, फेंफड़े फटने से हुई दर्दनाक मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी: शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम रायचंद्रखेड़ी में शनिवार देर शाम एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायचंद्रखेड़ी निवासी बृज जाटव (उम्र 34 वर्ष) शनिवार की शाम करीब 7 बजे शराब के नशे में अपने घर पहुंचा था। इसी बात पर उसका अपने छोटे भाई संतोष जाटव (उम्र 30 वर्ष) के साथ विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि संतोष जाटव ने पास रखी खटिया की पाटी (लकड़ी का हिस्सा) उठाकर बड़े भाई बृज की छाती पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए।

हमले के बाद बृज जाटव बेहोश हो गया। परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बृज जाटव को मृत घोषित कर दिया। रविवार की सुबह पुलिस ने मृतक का पोस्टमॉर्टम करवाया, जिसमें मौत काकारण फेफड़े फटना बताया गया।

पुलिस ने मृतक के छोटे भाई संतोष जाटव के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस को बताया कि हत्यारोपी संतोष जाटव मानसिक रूप से बीमार है और उसका स्वभाव सनकी है। वह अक्सर गांव वालों या परिवार के सदस्यों से झगड़ा करता रहता था। इसी सनक में उसने शनिवार को अपने बड़े भाई के साथ झगड़ा किया और पाटी से पीटकर उसकी हत्या कर दी।