ग्वालियर के ओरछा में सिलिंडर ब्लास्ट, एक ही परिवार के 12 लोग झुलसे, तीन बच्चों की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, निवाड़ी। जिले के ओरछा में शुक्रवार दोपहर बाद दर्दनाक हादसा हो गया। वार्ड नंबर-1 स्थित स्टेशन मोहल्ले में कबाड़ कारोबारी खालिद अहमद के मकान में अचानक सीएनजी सिलिंडर में भीषण विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं।

तीन बच्चों की हालत गंभीर घायलों में से तीन लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सिलिंडर से गैस का रिसाव हो रहा था, जिससे पहले आग लगी और फिर जोरदार धमाके के साथ सिलिंडर फट गया। इस तेज धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।