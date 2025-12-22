मेरी खबरें
    विदेशी जोड़े ने MP के ओरछा में हिंदू रीति से रचाई शादी, बेतवेश्वर महादेव मंदिर बना ऐतिहासिक विवाह का साक्षी

    मध्यप्रदेश की पर्यटन नगरी ओरछा एक अनोखी और प्रेरणादायक शादी का गवाह बनी, जहां फ्रांस और इटली के एक विदेशी जोड़े ने भारतीय हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह ...और पढ़ें

    By Manish AsatiEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 07:59:01 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 07:59:01 PM (IST)
    विदेशी जोड़े ने MP के ओरछा में हिंदू रीति से रचाई शादी, बेतवेश्वर महादेव मंदिर बना ऐतिहासिक विवाह का साक्षी
    सात समंदर पार से ओरछा पहुंचे विदेशी जोड़े ने बेतवेश्वर महादेव मंदिर में रचाया हिंदू विवाह

    HighLights

    1. फ्रांस की ओद्रा और इटली के चीरो का विवाह
    2. योग-अध्यात्म से प्रभावित होकर लिया निर्णय
    3. बुंदेलखंड में विवाह बना चर्चा का विषय

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ओरछा: मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पर्यटन नगरी ओरछा एक अनोखे विवाह का साक्षी बनी, जहां इटली और फ्रांस के एक विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया। ओरछा स्थित प्राचीन बेतवेश्वर महादेव मंदिर में 21 दिसंबर को फ्रांस की रहने वाली ओद्रा और इटली निवासी चीरो ने वैदिक मंत्रोच्चार और अग्नि को साक्षी मानते हुए सात फेरे लिए।

    इस विवाह को पंडित आशीष शुक्ला और अमित लिटोरिया ने विधिविधान से संपन्न कराया। दोनों ने बताया कि भारतीय हिंदू संस्कृति और सनातन परंपराओं से जुड़कर उन्हें मानसिक शांति और सुख की अनुभूति हुई है। वर्तमान में ओद्रा और चीरो यूरोपीय देश स्पेन में निवास करते हैं, जहां से ओरछा की दूरी लगभग सात हजार किलोमीटर से अधिक है। इसके बावजूद वे भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि विवाह के लिए भारत आना चुना।


    ओद्रा कई वर्षों से योग और भारतीय अध्यात्म का अध्ययन कर रही हैं, जबकि चीरो भी योग और भारतीय दर्शन के प्रशंसक हैं। इसी आध्यात्मिक जुड़ाव के चलते दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह करने का निर्णय लिया। मंदिर परिसर में विवाह के दौरान मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने विदेशी जोड़े की भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था और सम्मान की सराहना की।

    यह विवाह न केवल ओरछा बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और भारतीय हिंदू संस्कृति के प्रति विदेशियों की बढ़ती रुचि और विश्वास को दर्शाता है।

