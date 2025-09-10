मेरी खबरें
    By Manish Asati
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 04:03:33 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 04:03:33 AM (IST)
    Tikamgarh News: सीएम राइज स्कूल में एक लाख की रिश्वत लेते शिक्षक और भृत्य रंगे हाथों गिरफ्तार
    सीएम राइज स्कूल में एक लाख की रिश्वत लेते शिक्षक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, टीकमगढ़। सीएम राइज स्कूल पलेरा में मंगलवार को लोकायुक्त टीम ने सहायक शिक्षक और भृत्य को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह रिश्वत एक सहायक शिक्षक के निलंबन अवधि के भुगतान के एवज में मांगी गई थी।

    लोकायुक्त टीआई रंजीत सिंह ने बताया कि आलमपुरा गांव निवासी सहायक शिक्षक अनिल कुमार, जो माध्यमिक स्कूल बेला में पदस्थ हैं, स्कूल का प्रभार न लेने के आरोप में जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक निलंबित रहे। उनके निलंबन अवधि के शेष वेतन भुगतान के बदले सीएम राइज स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक कैलाश कुमार खरे और भृत्य शंकरलाल कटारे ने पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।

    दो लाख रुपये का रिश्वत

    लोकायुक्त में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपितों से आवेदक की दो लाख रुपये रिश्वत देने की बात तय हुई। मंगलवार को जैसे ही आवेदक अनिल खरे ने एक लाख रुपये सीएम राइज स्कूल में आरोपितों को सौंपे, लोकायुक्त की टीम ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

